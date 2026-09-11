Veste uriașă pentru Politehnica Timișoara! Marian Iancu revine ca acționar : „Asta este ținta mea”

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Omul de afaceri Marian Iancu intenționează să revină oficial în fotbal și să investească din nou la echipa alături de care a trăit momente memorabile.

Planul pentru intrarea în noua structură

Ajuns la vârsta de 61 de ani, Marian Iancu a dezvăluit că este gata să preia un pachet de acțiuni la Poli Timișoara, însă exclude varianta de a mai fi investitor majoritar. Acesta mizează pe o organizare de tip societate pe acțiuni și laudă proiectele de infrastructură care se dezvoltă în oraș.

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Omul de afaceri a punctat că infrastructura din oraș se află într-un proces avansat de modernizare, având în vedere construcția noului stadion. În plus, acesta susține că modelul de organizare de la Craiova este un exemplu de urmat pentru noua structură pe care ar dori să o aplice la formația bănățeană,

”Ținta mea, clar, este Banatul. La prima mea descălecare am băgat multe milioane în infrastructură ca să joc în Europa. O să mă agăț în noua formulă, probabil o societate pe acțiuni. Voi fi unul dintre acționari, am o vârstă, nu mai țin să fiu majoritar”, a declarat Marian Iancu.

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Poli Timișoara, parcurs excelent pe drumul spre prima ligă

Interesul omului de afaceri vine într-un moment extrem de favorabil pentru formația din Bega, care traversează o formă excelentă în eșalonul secund. După promovarea obținută la finalul stagiunii trecute, conducerea a realizat investiții masive în lotul de jucători, aducând nume consacrate din prima ligă.

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Fotbaliști precum Aurelian Chițu, Ovidiu Popescu sau Romario Benzar au fost convinși să semneze, iar rezultatele au apărut imediat pe teren. Pe lângă acești jucători cu experiență, Poli are în componența lotului inclusiv jucători tineri, precum fiind la doar două puncte în spatele liderului CSM Slatina.

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Trecutul lui Marian Iancu la conducerea lui Poli

Marian Iancu a condus gruparea de pe Bega între anii 2005 și 2011, perioadă în care a obținut două titluri de vicecampioană, două finale de Cupă și participări în cupele europene. Totuși, povestea s-a încheiat în 2011, când clubul a retrogradat din cauza neprimirii licenței.