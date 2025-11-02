Sport

Veste uriașă pentru Răzvan Marin! Ce se întâmplă în viața internaționalului român

Răzvan Marin e pregătit să devină tată din nou. Soția celebrului fotbalist este însărcinată, iar cei doi vor avea în curând o fetiță. Ce mesaj a transmis aceasta?
Valentina Vladoi
02.11.2025 | 17:00
ULTIMA ORĂ
Răzvan Marin și Crina, pregătiți să devină părinți din nou. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Răzvan Marin și Crina sunt împreună din 2018. Și iată că familia celor doi e pe cale să se mărească în foarte scurt timp, având în vedere faptul că tânăra este însărcinată din nou.

Răzvan Marin și Crina, pregătiți să devină părinți din nou

Deși sunt împreună de mai bine de șapte ani, Răzvan Marin și Crina s-au căsătorit oficial de abia în luna iulie 2025. Totodată, cei doi erau logodiți încă de acum patru ani de zile.

Iar timpul parcă nici măcar nu a trecut peste cei doi. Cuplul se înțelege de minune și în continuare urmează momente fabuloase pe care o să le trăiască, după cum a anunțat chiar soția acestuia.

Într-o postare pe contul personal de socializare, Crina a publicat câteva imagini. Aceasta este însărcinată și va aduce pe lume o fetiță în curând, iar Răzvan Marin este la rândul său în culmea fericirii.

Mesajul postat de Crina

Crina vorbește despre ultimii șapte ani din viața sa ca fiind unii luminoși, dar și cu nopți întunecate. Iar indiferent de cât de dificile au fost anumite momente, tânăra spune că cei doi au găsit o cale de mijloc.

Totodată, în postarea sa, aceasta a anunțat că cei doi sunt pregătiți să o primească în familie pe fetița lor. Menționăm faptul că aceștia mai o fiică, care la rândul ei va fi soră mai mare.

„Șapte ani de iubire, de râsete, de lecții. În cele mai luminoase zile și în cele mai întunecate nopți, ne-am găsit mereu drumul unul către celălalt. Logodiți în această zi, acum patru ani. O promisiune care s-a transformat într-un cămin, o familie, o iubire care continuă să crească.

Astăzi, inimile noastre sunt mai pline ca niciodată, cu o altă mică viață pe drum și fetița noastră gata să fie o soră mai mare”, a scris soția lui Răzvan Marin, pe Instagram.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de CRINA MARIN (@crinnac)

Ce spune Răzvan Marin despre echipa națională

Amintim că recent, după ce a vorbit despre neînțelegerile cu Mircea Lucescu, Răzvan Marin a fost întrebat direct dacă își mai dorește să joace pentru echipa națională.

La acel moment, el a spus clar că vrea să își continue cariera. Totodată, acesta a subliniat faptul că ”dragostea” pentru națională nu se va schimba niciodată și că va fi mereu disponibil, dacă va fi chemat.

„Nu se schimbă dragostea mea pentru națională. Voi fi disponibil când se va apela la mine. Dacă voi fi chemat în continuare, nu se pune problema să refuz. Nu m-am gândit la așa ceva. Atât timp cât sunt sănătos și joc și se apelează la mine, bine, dacă nu, nu.

Jucăm pentru România, nu pentru mine, pentru Nicu (n.r. Stanciu) sau Ianis (n.r. Hagi). Joc în primul rând pentru toată țara, pentru milioane de suporteri care sunt tot timpul alături de noi. Ați văzut că la meciul cu Austria au fost senzaționali”, a declarat Răzvan Marin.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
