Veste uriașă pentru sport! Milioane de români se vor bucura de noul complex. Oamenii din Sectorul 2 merg la consultări publice pe 13 și 15 noiembrie

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Flamaropol ar urma să devină un complex dedicat sportului, dar și activităților comunitare. Înainte de definitivarea amenajărilor, administrația locală vrea să afle ce își doresc bucureștenii de la spațiul de pe Bulevardul Basarabia.

Ce se pregătește la „Flamaropol”. Bucureștenii pot contribui la viitorul complex

După ani de așteptare, proiectul „Flamaropol” aduce o nouă invitație pentru locuitorii Capitalei. Primăria Sectorului 2 organizează două consultări publice, pe 13 și 15 noiembrie, în cadrul cărora vor fi discutate propunerile pentru viitorul complex.

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Pe lângă activitățile sportive, autoritățile vor să afle ce zone de recreere și spații pentru comunitate ar trebui amenajate. Configurația finală prezentată în cadrul acestui demers nu a fost încă stabilită, iar opiniile participanților vor contribui la conturarea soluțiilor: „Un loc viu, accesibil, prietenos și deschis întregii comunități”, a transmis Primăria Sectorului 2, , despre Arena Flamaropol.

Când și unde au loc consultările publice pentru Arena Flamaropol

Prima întâlnire este programată vineri, 13 noiembrie, între orele 18:00 și 20:30. Discuția este dedicată persoanelor cu dizabilități și organizațiilor care le reprezintă, pentru identificarea soluțiilor de accesibilizare a complexului. Duminică, 15 noiembrie, sunt așteptați reprezentanții comunității sportive și ceilalți cetățeni interesați de proiect. Ambele întâlniri vor avea loc la sediul Primăriei Sectorului 2, de pe strada Chiristigiilor nr. 11-13.

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Cei care nu pot participa își pot face auzită opinia și ei. Mai exact, au posibilitatea să transmită sugestii prin chestionarul online indicat de administrația locală. Consultarea urmărește atât utilizarea facilităților sportive, cât și relația complexului cu spațiile publice din vecinătate.

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Patinoar cu 3.600 de locuri, bazin de înot și săli de sport în proiectul anunțat anterior

La reluarea lucrărilor, anunțată în august 2025, autoritățile prezentau un ansamblu cu o arenă principală de 3.600 de locuri. Proiectul includea un bazin de înot, săli pentru practicarea sportului și o sală multifuncțională. Finanțarea comunicată atunci depășea 150 de milioane de lei. Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2 urmau să contribuie fiecare cu câte 76,7 milioane de lei. Tot atunci era avansată perspectiva inaugurării până la sfârșitul anului 2026. Numai că termenul a fost devansat.

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Dincolo de sporturile pe gheață, proiectul prevedea și un centru de escaladă, un skatepark interior și o zonă de wellness, cu spații pentru fitness, masaj și recuperare fizică. La faza de proiect, complexul era conceput din două clădiri interconectate, astfel încât să poată găzdui atât antrenamente și competiții, cât și activități de agrement.

„Flamaropol” așteaptă de 10 ani un nou patinoar

Vechiul patinoar a fost închis în 2013, pe fondul problemelor de siguranță ale acoperișului. Construcția a fost demolată în primăvara lui 2016, pentru a face loc unei arene moderne, care însă a întârziat să apară.

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Șantierul noului complex a început abia în 2016, însă lucrările au fost sistate în 2019. Contractul cu asocierea de firme care au câștigat licitația Astaldi-UTI a fost reziliat, iar administrația de la acel moment a invocat întârzierile constructorului. Reluarea investiției a fost anunțată după 6 ani, mai exact în 2025.

Înaite să devină un șantier abandonat, „Flamaropol” era unul dintre reperele sporturilor de iarnă din România. În perioada comunistă, arena era cunoscută drept Patinoarul „23 August” și găzduia inclusiv duelurile dintre Steaua și Dinamo din campionatul național de hochei. Inițial, în 1958, în aer liber. Acoperișul a apărut în 1972, cu ocazia organizării la București a Campionatului Mondial de hochei pe gheață, unde România a terminat pe locul 10 în clasamentul general.