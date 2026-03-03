Veste mare pentru Universitatea Craiova! Ce a hotărât Peluza Nord înaintea derby-ului cu CFR Cluj din Cupa României Betano

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – CFR Cluj este capul de afiș al sferturilor din Cupa României Betano. Oltenii au primit o veste bună din partea Peluzei Nord înainte de duelul de pe „Ion Oblemenco”.

Peluza Nord, alături de Universitatea Craiova în derby-ul cu CFR Cluj

Universitatea Craiova nu s-a bucurat de suportul fanilor din Peluza Nord în ultimele sezoane din Cupa României Betano. Suporterii au protestat la adresa FRF în privința noului format al competiției.

Membrii Peluzei Nord sunt nemulțumiți de faptul că FRF a introdus grupe în Cupa României Betano. Din cele 24 de echipe participante în cele patru grupe, doar 8 avansează în faza sferturilor.

Aflată în fața unui meci foarte important cu CFR Cluj, Universitatea Craiova a primit o veste bună. FANATIK a aflat că Peluza Nord a renunțat la protestul îndreptat împotriva instituției conduse de Răzvan Burleanu și că va fi alături de elevii lui Filipe Coelho în derby-ul cu ardelenii.

Cum se manifesta protestul Peluzei Nord

Universitatea Craiova a câștigat de două ori Cupa României în ultimul deceniu, . Cum suporterii erau nemulțumiți de competiție, aceștia afișau un banner cu un mesaj explicit.

Mai exact, membrii din Peluza Nord lăsau primele rânduri de scaune goale pe Ion Oblemenco și afișau un banner cu un mesaj dur la adresa FRF. Cum protestul a luat sfârșit, jucătorii de la Universitatea Craiova se vor bucura de susținerea fanilor în partida cu CFR Cluj.

„Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”, se arăta în bannerul afișat de Peluza Nord la ultimele partide din .

Ce rezultate a înregistrat Universitatea Craiova în noul format al Cupei României Betano

Universitatea Craiova și-a trecut în palmares două Cupe ale României în ultimii zece ani, însă ambele trofee au fost cucerite înainte de introducerea sistemului cu fază a grupelor. În sezonul 2022-2023, formația din Bănie a încheiat pe poziția a patra în grupă și a fost eliminată din competiție înaintea fazelor eliminatorii.

În stagiunea 2023-2024, Universitatea Craiova și-a adjudecat grupa, însă a fost eliminată în sferturile de finală, după un eșec surprinzător în fața Oțelul Galați, scor 0-1 după prelungiri, chiar pe stadionul „Ion Oblemenco”.

În sezonul anterior, formația alb-albastră a încheiat pe locul secund într-o grupă câștigată de Metalul Buzău, dar parcursul s-a oprit din nou în sferturi. De această dată, oltenii au fost eliminați de CFR Cluj. După 120 de minute, scorul a fost 1-1, iar „ardelenii s-au impus cu 5-3 la loviturile de departajare.