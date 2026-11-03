Veste uriașă pentru Universitatea Craiova! Ce se întâmplă cu Assad Al-Hamlawi din 2027

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Universitatea Craiova a primit o veste excelentă înaintea pregătirilor pentru partea a doua a sezonului! Assad Al-Hamlawi, atacantul care a impresionat la naționala Palestinei, va putea efectua cantonamentul de iarnă alături de olteni și nu va mai fi nevoit să plece la Cupa Asiei în ianuarie 2027. Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat oficial amânarea competiției cu aproape un an, iar decizia rezolvă una dintre marile probleme care se conturau pentru formația din Bănie.

Universitatea Craiova scapă de o mare problemă! Assad Al-Hamlawi merge în cantonamentul de iarnă

O veste venită din fotbalul internațional schimbă în bine planurile Universității Craiova pentru începutul anului viitor. Assad Al-Hamlawi, unul dintre oamenii importanți din ofensiva oltenilor, nu va mai fi nevoit să se despartă de colegii săi în perioada pregătirii de iarnă pentru a participa la Cupa Asiei.

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Competiția, care urma să se desfășoare în Arabia Saudită între 7 ianuarie și 5 februarie 2027, a fost amânată oficial de AFC, anunță Noul calendar prevede disputarea turneului între 23 decembrie 2027 și 21 ianuarie 2028, date care urmează să primească și aprobarea FIFA.

Decizia este una extrem de importantă pentru Universitatea Craiova, care risca să înceapă anul 2027 fără atacantul palestinian. .

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În vechiul calendar, fotbalistul ar fi trebuit să se alăture reprezentativei sale încă din perioada premergătoare competiției, exact când oltenii urmau să se reunească și să plece în cantonamentul din luna ianuarie. Mai mult, în funcție de parcursul Palestinei, absența sa putea continua și după reluarea SuperLigii. Practic, Acum, această problemă a dispărut. Assad Al-Hamlawi va putea participa la pregătirea de iarnă alături de colegii săi, fără să existe o suprapunere cu turneul final continental.

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De ce convocarea lui Assad la Cupa Asiei părea inevitabilă

Temerile oltenilor erau justificate de forma extraordinară arătată de Assad Al-Hamlawi la ultima acțiune a echipei naționale. Așa cum FANATIK a relatat anterior, atacantul Universității Craiova a făcut spectacol la turneul amical disputat de Palestina în China, unde .

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Al-Hamlawi a marcat în remiza cu Noua Zeelandă, scor 2-2, a reușit o dublă în victoria cu Tadjikistan, scor 4-2, și a înscris alte două goluri în succesul categoric împotriva Chinei, scor 5-0. Prestațiile sale l-au propulsat printre oamenii importanți ai reprezentativei palestiniene, iar Federația Palestiniană de Fotbal l-a lăudat public pentru eficiența din ofensivă. În aceste condiții, convocarea sa pentru Cupa Asiei era un scenariu extrem de probabil. Palestina este calificată la turneul final și face parte din Grupa A, alături de Arabia Saudită, Kuweit și Oman.

Pentru atacant, participarea la competiția continentală ar fi reprezentat o oportunitate importantă. Pentru Universitatea Craiova, însă, momentul era cât se poate de nepotrivit. Formația din Bănie avea nevoie de Al-Hamlawi tocmai în perioada în care se pun bazele pregătirii fizice și tactice pentru a doua jumătate a sezonului. O absență de câteva săptămâni ar fi însemnat nu doar ratarea cantonamentului, ci și dificultăți în reintegrarea fotbalistului după revenirea de la națională.

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De ce a fost amânată Cupa Asiei 2027! Anunțul oficial al AFC

Decizia care îi avantajează pe olteni a fost luată pe fondul situației de securitate din Orientul Mijlociu. Confederația Asiatică de Fotbal a confirmat marți, 3 noiembrie 2026, că turneul programat în Arabia Saudită nu se va mai desfășura la începutul anului viitor.

Potrivit anunțului oficial, hotărârea a venit după consultări cu organizatorii locali și cu Federația de Fotbal din Arabia Saudită. Escaladarea conflictelor din regiune, atacurile asupra țării gazdă și problemele de transport și logistică au determinat schimbarea calendarului. Competiția va fi mutată cu aproape 12 luni, urmând să înceapă pe 23 decembrie 2027 și să se încheie pe 21 ianuarie 2028, sub rezerva aprobării FIFA.