Veste uriașă pentru viitorul lui Dinamo: ”Mircea Lucescu își dorește să revină”

Fostul mare internațional Ioan Ovidiu Sabău le-a dat o veste uriașă pentru viitor suporterilor echipei Dinamo București.

La rândul săt fost fotbalist al ”câinilor”, Neluțu Sabău a dezvăluit că a stat de vorbă cu Mircea Lucescu, i-ar acesta i-a lăsat impresiaa că ar fi interesat să revină într-o anumită formă la Dinamo.

Ioan Ovidiu Sabău a fost unul dintre jucătorii preferați ai lui Mircea Lucescu, cei doi colaborând de-alungul timpului la Dinamo, Rapid, Brescia și Reggiana.

Sabău a dat vestea că Mircea Lucescu ar putea fi viitorul lui Dinamo

”Am vorbit cu Nea Mircea Lucescu, cu Rednic. Ar fi extraordinar să se implice Lucescu la Dinamo, dar nu ştiu dacă Nea Mircea mai are energia, nervii. Şi nu cred că Răzvan s-ar mai întoarce, după ce a antrenat la un anumit nivel”, a spus Sabău la Look Plus.

Apoi, fostul mare internațional și-a nunțat declarația și a lăsat de înâeles că Mircea Lucescu pregătește un proiect prin care să revină la Dinamo, acolo unde Ionuț Negoiță încearcă să scape de pachetul majoritar de acțiuni.

”Este clar că Dinamo e un club pe care Mircea Lucescu îl iubeşte şi se identifică foarte mult cu el. Poate pregăteşte o strategie, mă gândesc, nu ştiu. N-aş vrea să dau detalii pe care nu le controlez”, a declarat Sabău.

”Mi-aş dori să se implice şi cred! Cred că şi-ar dori să se implice mult mai mult. Nu ştiu când şi în ce condiţii. Probabil lucrează la această strategie, aşa mă gândesc”, este vestea dată de Sabău pentru viitorul lui Dinamo.

Afirmațiile lui Ioan Ovidiu Sabău vin la doar o zi după ce Răzvan Lucescu a vorbit pentru FANATIK despre situația îngrijorătoare de la Dinamo și a explicat faptul că e exclus ca familia Lucescu să cumpere clubul.