Sport

Veste uriașă pentru viitorul lui Dinamo! S-a salvat și va avea un nou antrenor!

CS Dinamo retrogradase la finalul sezonului trecut după ce a pierdut barajul cu SC Șelimbăr. Veste de ultim moment pentru bucureșteni. Unde vor evolua din noul sezon.
Mihai Dragomir
09.07.2026 | 14:38
Veste uriasa pentru viitorul lui Dinamo Sa salvat si va avea un nou antrenor
EXCLUSIV FANATIK
CS Dinamo a primit marea veste. Ce se întâmplă cu echipa din noul sezon. Foto. Sport Pictures.
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CS Dinamo, cea care promovase în Liga 2 la finalul sezonului 2024/2025, a retrogradat în stagiunea recent încheiată. CSC Șelimbăr i-a învins pe bucureșteni la barajul de menținere. O veste uriașă a venit însă pentru formația „alb-roșie”, care a aflat acum unde își va continua parcursul din noul sezon.

Fiscul a blocat o cesiune și a făcut loc dinamoviștilor în campionat

Poli Iași nu va mai continua în liga secundă, iar joi, 9 iulie, a venit o veste cu adevărat șocantă. Adunarea Generală a Creditorilor ACSM Politehnica Iași a respins preluarea de către Clubul Sportiv Municipal (CSM) Iași 2020 a activității sportive și a locului de participare în Liga a 2-a, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Asociaţiei Clubul Sportiv Municipal (ACSM) Politehnica Iași.

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Decizia a fost influențată decisiv de voturile date de fisc, care are o pondere majoritară în rândul creditorilor lui Poli. În consecință, Iașul va rămâne fără echipă de fotbal în Liga a 2-a, iar această veste, tristă pentru moldoveni, este în același timp una de bucurie pentru bucureșteni.

Cum poate profita Dinamo de excluderea Iașului din Liga 2

ACSM Politehnica nu se va înscrie în eșalonul secund deoarece nu are cum să-și construiască bugetul pentru sezonul viitor. Acest lucru este generat de faptul că Primăria Iași nu poate aloca bani lui Poli din cauza faptului că între cele două părți există un proces.

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Neînscrierea Iașului în Liga a 2-a deschide porțile menținerii în eșalonul doi pentru CS Dinamo București. Primii retrogradați, după ce au pierdut barajul de rămânere în divizia secundă cu sibienii de la CSC Șelimbăr, dinamoviștii au acum dreptul de a continua în Liga 2. În aceste condiții, noul antrenor al echipei va fi Ionuț Chirilă (61 ani). Tehnicianul a fost dorit cu insistență de Ionuț Lupescu încă de la începutul verii, dar a pus condiția ca echipa să rămână în al doilea eșalon pentru a o prelua.

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Iașul, cădere în Liga a 3-a

Iașul are un scenariu de avarie, pentru a nu ajunge în „județeană”, în condițiile în care ACSM Poli poate aluneca spre Liga a 5-a sau chiar, și mai rău, spre faliment. Consiliul Local Iași a pregătit un proiect de hotărâre prin care CSM Iași 2020 se va asocia cu echipa Universității de Științele Vieții din Iași, ACS USV.

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Formația nou înființată va prelua locul USV din Liga a 3-a și va încerca atacarea promovării. Bugetul noii echipe va fi asigurat de Primăria Iași, care nu va trebui să achite vreo datorie, formația Universității de Științele Vieții din Iași fiind „curată”. Totodată, CL Iași va renunța la asocierea cu ACSM Poli, pe care o aprobase luni.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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