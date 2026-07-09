Veste uriașă pentru viitorul lui Dinamo! S-a salvat și va avea un nou antrenor!

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CS Dinamo, cea care promovase în Liga 2 la finalul sezonului 2024/2025, a retrogradat în stagiunea recent încheiată. CSC Șelimbăr i-a învins pe bucureșteni la barajul de menținere. O veste uriașă a venit însă pentru formația „alb-roșie”, care a aflat acum unde își va continua parcursul din noul sezon.

Fiscul a blocat o cesiune și a făcut loc dinamoviștilor în campionat

iar joi, 9 iulie, a venit o veste cu adevărat șocantă. Adunarea Generală a Creditorilor ACSM Politehnica Iași a respins preluarea de către Clubul Sportiv Municipal (CSM) Iași 2020 a activității sportive și a locului de participare în Liga a 2-a, precum și a tuturor drepturilor federative sportive ale Asociaţiei Clubul Sportiv Municipal (ACSM) Politehnica Iași.

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Decizia a fost influențată decisiv de voturile date de fisc, care are o pondere majoritară în rândul creditorilor lui Poli. În consecință, Iașul va rămâne fără echipă de fotbal în Liga a 2-a, iar această veste, tristă pentru moldoveni, este în același timp una de bucurie pentru bucureșteni.

Cum poate profita Dinamo de excluderea Iașului din Liga 2

ACSM Politehnica nu se va înscrie în eșalonul secund deoarece nu are cum să-și construiască bugetul pentru sezonul viitor. Acest lucru este generat de faptul că Primăria Iași nu poate aloca bani lui Poli din cauza faptului că între cele două părți există un proces.

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Neînscrierea Iașului în Liga a 2-a deschide porțile menținerii în eșalonul doi pentru CS Dinamo București. Primii retrogradați, după ce , dinamoviștii au acum dreptul de a continua în Liga 2. În aceste condiții, (61 ani). Tehnicianul a fost dorit cu insistență de Ionuț Lupescu încă de la începutul verii, dar a pus condiția ca echipa să rămână în al doilea eșalon pentru a o prelua.

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Iașul, cădere în Liga a 3-a

Iașul are un scenariu de avarie, pentru a nu ajunge în „județeană”, în condițiile în care ACSM Poli poate aluneca spre Liga a 5-a sau chiar, și mai rău, spre faliment. Consiliul Local Iași a pregătit un proiect de hotărâre prin care CSM Iași 2020 se va asocia cu echipa Universității de Științele Vieții din Iași, ACS USV.

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Formația nou înființată va prelua locul USV din Liga a 3-a și va încerca atacarea promovării. Bugetul noii echipe va fi asigurat de Primăria Iași, care nu va trebui să achite vreo datorie, formația Universității de Științele Vieții din Iași fiind „curată”. Totodată, CL Iași va renunța la asocierea cu ACSM Poli, pe care o aprobase luni.