Vestea bună din neconvocarea lui Ștefan Baiaram şi Laurențiu Popescu la naţională, când România se reconstruiește pe scheletul Universităţii Craiova. Editorial din tribuna oltenească

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Universitatea Craiova a dat cinci jucători la ultima convocare a Naționalei României, de departe cei mai mulți de la o echipă din campionat, dar puteau fi cu ușurință șapte. Popescu și Baiaram par deja „din anturaj” și pot reveni oricând, mai ales că au stat departe de dezastrul celor 4 înfrângeri ale echipei naţionale şi şi-au reîncărcat bateriile departe de tumultul „tricolorilor” lui Hagi. În orice caz, cel puțin patru dintre aceștia par acolo ca să rămână, ca piese importante chiar.

Nelipsitul Bancu pregătește 10 ani de prezențe consecutive la Națională

Numărul de fotbaliști propuși de Craiova la lotul României a crescut de la 0, în perioada 2010 – 2016, la 2 în 2017, când Bancu și Băluță au fost convocați la acțiunile din toamnă. Între 2018 și 2020 a dat în general tot doi jucători, adică Bancu și Mitriță în primul an, respectiv Bancu și Cicâldău în al doilea. De atunci și până în 2025 a avut constant doi sau trei fotbaliști convocați, dar mereu unul dintre aceștia a fost Bancu, ceilalți fiind Cicâldău, Mitriță, Screciu, Andrei Ivan sau Dan Nistor.

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Bancu a fost olteanul care nu a răspuns prezent la o singură convocare, din multele petrecute în ultimii 9 ani. Și nu a fost doar convocat, ci aproape mereu și titular: Bancu are 55 de prezențe la Națională, adică o medie de peste 6 meciuri jucate / an. Deși ajuns la 34 de ani, Bancu a arată în continuare că nu are un rival serios pe postul lui dintre conaționali în acest moment. Ca dublură a fotbalistului originar chiar din Olt a fost preferat Eissat, care a jucat mai mult fundaș central în decursul carierei, iar Opruț și alții nu par să se ridice nici măcar la statutul de rezervă a căpitanului Craiovei.

Surpriza Băluță are calități fizice și cognitive fără rival în generația lui actuală

Craiova a mărit brusc numărul de convocați la 5 sau chiar 6, în ultimii doi ani, iar Băluță este una dintre propunerile noi cele mai serioase pentru o Națională care să se bazeze pe un schelet de la Universitatea. Cu o primă parte a carierei mai degrabă inconstantă, presărată cu accidentări, Tudor Băluță avea doar cinci prezențe la Națională înainte de vara lui 2026, toate în perioada toamna 2022 – primăvara 2023.

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„Hattrick”-ul campionat – cupă – supercupă luat de Craiova în această vară cu siguranță l-a ajutat, dar mai mult par să-l fi ajutat calitățile de care România duce mare nevoie, pe acel post dar și în general. În fond, deși nici nu a fost neapărat un titular de drept în formula câștigătoare a Științei din vară. Însă, la 1,92 metri, Tudor este fără îndoială mijlocașul român care îmbină cel mai bine forța cu tehnica, inteligența, clarviziunea și abilitățile defensive. Confortabil într-un sistem cu trei mijlocași centrali dintre care doi interi, drept ancoră tip Busquets, Băluță a arătat și în prima repriză din deplasarea de la Suedia că e o piesă care dă echipei anvergură fizică și creativitate între linii. Acea lipsă de gabarit și agresivitate de la mijloc a formulei vechi de mijlocași s-a văzut mai ales în reutrul cu Suedia, când Marin, Dragomir și Stanciu au fost dominați clar de echivalenții lor nordici, iar România practic nu și-a creat ocazii mai ales pentru că a pierdut total mijlocul.

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Cicâldău, unul dintre nedreptățiții acestei acțiuni

Unul dintre jucătorii în cea mai bună formă ai Craiovei, care oferă explozie, atingere fină și pericol constant de gol din linia a doua, Cicâldău are motive să fie supărat pe Hagi după această acțiune. Neluat nici măcar pe bancă în turul din Suedia, „Cic” a marcat un gol frumos cu Bosnia, deși a jucat doar în partea a doua. Dar apoi, în mod inexplicabil, nu a mai fost folosit decât 21 de minute, cu Polonia și Suedia. Cicâldău a avut o jumătate de septembrie perfectă, înainte de convocări, înscriind primele lui goluri din acest sezon cu Corvinul și apoi în distrugerea FCSB-ului. Are toate motivele să spere că-i poate înlocui pe Vlad Dragomir sau Nicușor Stanciu în primul 11, mai ales dacă continuă să facă acel cuplu excelent la Craiova cu Băluță. Cum cei doi par că vor juca des împreună de acum și o fac deja la un nivel foarte bun, care l-a făcut repede uitat pe Anzor, Hagi s-ar putea folosi pe coeziunea și relațiile de joc dezvoltate de cei doi pentru „core”-ul Naționalei. În fond, aceea este partea cea mai importantă a organismului.

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Câte minute au jucat fotbaliştii români ai Universităţii Craiova în cele 4 partide ale României din Liga Naţiunilor

Tudor Băluţă – 135 minute

Vladimir Screciu – 110 minute

Alex Cicâldău – 66 minute

David Matei – 25 minute

Nicușor Bancu – 202 minute

Discuția Screciu: mijlocaș la închidere sau fundaș central?

Screciu a fost și el folosit parcă prea puțin, având în vedere limitările defenisve arătate de Ghiță, Burcă. Racovițan și pe alocuri chiar Drăgușin. Doar că Hagi a subliniat după meciul cu Suedia ce mai spusese și la acțiunea trecută: că îl vede pe Screciu strict mijlocaș. Și totuși, , și pare evident că aceea este poziția pe care a dat randamentul cel mai bun până acum, în carieră.

În cazul în care va insista pe formule cu trei fundași centrali, Hagi ar putea să se răzgândească forțat și de lipsa de jucători de certă valoare pe acel post și să-l redistribuie pe Screciu pe poziția unde evoluează la club.

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Baiaram și Popescu „au fugit” din „Turnurile Gemene” ale FRF exact înainte de tragedie şi şi-au reîncărcat bateriile mentale departe de dezastrul naţionalei

Deși a surprins faptul că nu au fost chemați la această acțiune a FRF, Baiaram și Popescu au rămas să se pregătească cu echipa și ne putem aștepta ca mai ales primului să-i fi prins bine asta. Mai ales că a avut parte de . Desigur, au și evitat amândoi să participe la umilințe istorice precum cele din înfrângerea acasă cu Bosnia (trei goluri primite doar în prima repriză) sau scorul de tenis cu Polonia.

Cu 13 goluri primite în aceste patru meciuri, adică mai mult de 3/meci, Popescu are motive să spună mersi că nu a fost chemat de această dată și să spere de asemenea că Hagi poate va reconsidera convocarea lui pe viitor. Faptul că „Popică” ține încă pe bancă poate cel mai important transfer din mercato-ul de vară al Craiovei, pe Răzvan Sava, spune totul despre nivelul la care este acum portarul campioanei: un goalkeeper de reflex și dueluri unu la unu pe alocuri magistral.

Baiaram are și el un motiv serios să spere că o revenire în formă pentru Craiova poate însemna aproape automat și o revenire în lotul Naționalei, iar acel motiv se numește Mihăilă. Extrema stânga plecată tot de la Craiova nu joacă în Turcia și a demonstrat în aparițiile de la Națională de ce nu o face.