Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Vestea bună pe care Mihai Rotaru a primit-o în direct Fanatik SuperLiga. „E foarte posibil să fie titular cu Bosnia!”. Exclusiv

Horia Ivanovici i-a oferit o veste excelentă lui Mihai Rotaru în direct la Fanatik SuperLiga. Un jucător al Universității Craiova ar putea să fie titular în meciul României cu Bosnia.
Iulian Stoica
07.11.2025 | 12:53
Vestea buna pe care Mihai Rotaru a primito in direct Fanatik SuperLiga E foarte posibil sa fie titular cu Bosnia Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Rotaru, încântat după ce a aflat că un jucător ar putea fi titular la echipa nțaională. Sursă foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova a obținut prima victorie din „Faza Ligii” UEFA Conference League, scor 0-1 în deplasare cu Rapid Viena. Unicul gol al partidei a fost marcat de Romanchuk, însă și colegul său din centrul apărării, Adrian Rus, a ieșit în evidență. Ce veste a primit Mihai Rotaru despre internaționalul român.

Vestea uriașă primită Mihai Rotaru în direct la Fanatik SuperLiga: Adrian Rus de la Universitatea Craiova ar putea fi titular în meciul Bosnia – România

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că Adrian Rus va fi, cel mai probabil, titular la echipa națională în meciul cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial. La aflarea veștii, Mihai Rotaru a transmis că fundașul a făcut niște partide foarte bune, însă, pentru moment, așteaptă convocările finale ale lui Mircea Lucescu.

Horia Ivanovici a pornit discuția și a transmis că Adrian Rus s-ar putea afla în primul „11” cu Bosnia: „Haideți să vă dau o veste bună. S-ar putea să fie titular Rus la Zenica”.

Mihai Rotaru s-a bucurat când a auzit vestea: „Ar fi super pentru el! Într-adevăr, a făcut meciuri foarte bine. Așteptăm convocările selecționerului și după vedem”.

Moderatorul emisiunii a apreciat că transferul lui Rus a fost unul foarte inspirat: „Să știți că eu îl văd la echipa națională. Mi se pare un transfer reușit”.

Acționarul majoritar al oltenilor a evitat să vorbească doar despre un jucător după victoria cu Rapid Viena: „Nu pot astăzi să vorbesc doar de un jucător. Astăzi vorbesc doar de grup și de România”.

Florin Gardoș îl vede titular pe Adrian Rus la naționala României

În asentiment cu moderatorul emisiunii este și Florin Gardoș. Fostul fundaș a recunoscut faptul că este impresionat de cum a evoluat Adrian Rus în ultimele partide și îl vede chiar titular la echipa națională.

„Am venit azi cu gândul în emisiune… Dacă vom ajunge azi să vorbim de fundași centrali, să zic de Rus. Acum i-ai spus domnului Rotaru de echipa națională. În meciurile cu Rakow și FCSB a fost foarte bun, în etapa trecută, cu Rapid, a dat gol.

Aseară a fost bun, chiar dacă a ieșit colegul lui în evidență, Romanchuk. (n.r. E o soluție pentru echipa națională?) După părerea mea, Rus nu ar trebui să lipsească din primul 11”, a declarat Florin Gardoș.

Adrian Rus, cifre foarte bune de la transferul la Universitatea Craiova

Adrian Rus a fost transferat în această vară de Universitatea Craiova. Deși a fost recomandat și la FCSB, fundașul central a decis ca următorul său pas din carieră să fie în Bănie, sub comanda lui Mirel Rădoi.

Internaționalul român pare să fi luat decizia inspirată, acesta impresionând de la momentul venirii la Craiova. Adrian Rus a fost folosit în 9 rânduri de Mirel Rădoi și a reușit să marcheze primul său gol pentru olteni în duelul cu Rapid.

  • 22 de selecții și un gol are Rus pentru România
  • 1,2 milioane de euro este cota fundașului

Mihai Rotaru, val de bucurie după victoria cu Rapid Viena

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
