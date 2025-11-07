Vestea bună pe care Mihai Rotaru a primit-o în direct Fanatik SuperLiga. „E foarte posibil să fie titular cu Bosnia!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obținut prima victorie din „Faza Ligii” UEFA Conference League, scor 0-1 în deplasare cu Rapid Viena. Unicul gol al partidei a fost marcat de Romanchuk, însă și colegul său din centrul apărării, Adrian Rus, a ieșit în evidență. Ce veste a primit Mihai Rotaru despre internaționalul român.

Vestea uriașă primită Mihai Rotaru în direct la Fanatik SuperLiga: Adrian Rus de la Universitatea Craiova ar putea fi titular în meciul Bosnia – România

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că Adrian Rus va fi, cel mai probabil, titular la echipa națională în meciul cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial. La aflarea veștii, Mihai Rotaru a transmis că fundașul a făcut niște partide foarte bune, însă, pentru moment, așteaptă convocările finale ale lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a pornit discuția și a transmis că Adrian Rus s-ar putea afla în primul „11” cu Bosnia: „Haideți să vă dau o veste bună. S-ar putea să fie titular Rus la Zenica”.

Mihai Rotaru s-a bucurat când a auzit vestea: „Ar fi super pentru el! Într-adevăr, a făcut meciuri foarte bine. Așteptăm convocările selecționerului și după vedem”.

ADVERTISEMENT

Moderatorul emisiunii a apreciat că : „Să știți că eu îl văd la echipa națională. Mi se pare un transfer reușit”.

ADVERTISEMENT

Acționarul majoritar al oltenilor a evitat să vorbească doar despre un jucător după victoria cu Rapid Viena: „Nu pot astăzi să vorbesc doar de un jucător. Astăzi vorbesc doar de grup și de România”.

Florin Gardoș îl vede titular pe Adrian Rus la naționala României

În asentiment cu moderatorul emisiunii este și Florin Gardoș. Fostul fundaș a recunoscut faptul că în ultimele partide și îl vede chiar titular la echipa națională.

ADVERTISEMENT

„Am venit azi cu gândul în emisiune… Dacă vom ajunge azi să vorbim de fundași centrali, să zic de Rus. Acum i-ai spus domnului Rotaru de echipa națională. În meciurile cu Rakow și FCSB a fost foarte bun, în etapa trecută, cu Rapid, a dat gol.

Aseară a fost bun, chiar dacă a ieșit colegul lui în evidență, Romanchuk. (n.r. E o soluție pentru echipa națională?) După părerea mea, Rus nu ar trebui să lipsească din primul 11”, a declarat Florin Gardoș.

Adrian Rus, cifre foarte bune de la transferul la Universitatea Craiova

Adrian Rus a fost transferat în această vară de Universitatea Craiova. Deși a fost recomandat și la FCSB, fundașul central a decis ca următorul său pas din carieră să fie în Bănie, sub comanda lui Mirel Rădoi.

Internaționalul român pare să fi luat decizia inspirată, acesta impresionând de la momentul venirii la Craiova. Adrian Rus a fost folosit în 9 rânduri de Mirel Rădoi și a reușit să marcheze primul său gol pentru olteni în duelul cu Rapid.

22 de selecții și un gol are Rus pentru România

1,2 milioane de euro este cota fundașului