Vestea care i-a stricat ziua lui Cristi Chivu după Como – Inter 3-4: ”Discuțiile au decurs pozitiv”

Cristi Chivu este aproape de câștigarea primului titlu ca antrenor după victoria din meciul Como - Inter 3-4. Însă, tehnicianul român a primit o veste îngrijorătoare cu privire la sezonul viitor.
Traian Terzian
14.04.2026 | 06:54
Vestea care ia stricat ziua lui Cristi Chivu dupa Como Inter 34 Discutiile au decurs pozitiv
Cristi Chivu a primit o veste proastă la scurt timp după Como - Inter 3-4. Sursă foto: Hepta
Bucuros pentru succesul obținut în partida Como – Inter 3-4, Cristi Chivu (45 de ani) a primit la scurt timp o veste care cu siguranță îl întristează. Unul dintre jucătorii săi de bază este pregătit să plece de la echipă la finalul sezonului, după ce și-a dat acordul pentru a reveni în țara natală.

Cristi Chivu a primit o veste proastă după Como – Inter 3-4

La o zi distanță după victoria de la Como, care a dus Interul și mai aproape de câștigarea unui nou ”scudetto”, jurnalistul Tanek Karaman a anunțat la un post de televiziune din Turcia că mijlocașul Hakan Calhanoglu (32 de ani) va părăsi gruparea din Milano la finalul sezonului și va semna cu Galatasaray.

”În ceea ce privește sezonul următor, vă dau următoarea informație: 99% se face, iar acel 1% înseamnă doar faptul că acordul nu a fost semnat. Hakan Calhanoglu va purta 99% tricoul lui Galatasaray din sezonul următor. Dar, cum am menționat, e 99%, așa că încă se mai poate întâmpla orice.

Totuși, cred că acum Hakan Calhanoglu e conștient că și-a dat cuvântul să meargă la Galatasaray. Discuțiile au decurs pozitiv, iar acum s-a ajuns la punctul în care jucătorul să mai spună doar ‘ok, acum să o anunț și pe Inter’”, a precizat ziaristul, la postul ASpor TV.

Superstarul lui Inter a vrut să plece și în vara trecută

Discuțiile dintre Hakan Calhanoglu și Galatasaray nu reprezintă nicio noutate, internaționalul turc dorind încă de vara trecută să semneze cu formația din țara natală. Atunci, mijlocașul a pus presiune asupra oficialilor Interului pentru a-l lăsa să plece, însă aceștia nu au cedat.

După discuții lungi și o ieșire extrem de dură a căpitanului Lautaro Martinez, care nu a ezitat să-și critice coechipierul, Calhanoglu a decis să se întoarcă la Inter și să colaboreze cu Cristi Chivu.

Inter, foarte aproape de câștigarea titlului în Serie A

Trupa lui Cristi Chivu s-a impus cu 4-3 pe terenul lui Como într-o partidă cu o desfășurare halucinantă, a profitat de pașii greșiți făcuți de contracandidate și s-a distanțat în fruntea clasamentului la 9 puncte de Napoli și la 12 puncte de AC Milan.

Astfel, nu se mai pune în discuție dacă Inter va câștiga titlul, ci când o va face. Experții au analizat situația din Serie A și sunt de părere că ”nerazzurrii” se vor încorona campioni în jurul datei de 10 mai, când vor juca în deplasare cu Lazio, în etapa a 36-a.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
