Vestea care șochează lumea sportului. La 33 de ani, fotbalistul ar avea o fiică de 22 de ani. ”Da, este tatăl meu”

La vârsta 33 de ani, Edwin Andrés Cardona Bedoya este fotbalistul care șochează lumea sportului. Jucătorul columbian care evoluează ca mijlocaș ofensiv pentru clubul Atlético Nacional ar avea o fiică de 22 de ani.

Un jucător de 33 de ani, părintele unei tinere de 22 de ani

Edwin Andrés Cardona Bedoya este un jucător profesionist de fotbal, care a ajuns în lumina reflectoarelor datorită unei informații uluitoare. Sportivul născut pe 8 decembrie 1992 are trei , însă unul dintre aceștia a atras atenția în mod special.

Columbianul, care are patru titluri de campion cu echipa națională, ar avea o fată de 22 de ani. Dezvăluirea a fost făcută chiar de tânără pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de numeroase persoane.

Fanilor săi le-a mărturisit că are 22 de ani. Se numește Ana și a ajuns în vizorul oamenilor datorită vârstei sale, care este extrem de apropiată de cea a figurii paterne. Între cei doi este o diferență de doar 11 ani.

Acest lucru arată că a devenit tată foarte devreme. Edwin Andrés Cardona Bedoya este căsătorit din anul 2016 cu Carolina Castaño, care este mai mare cu 3 ani. Prin urmare, aceasta a devenit mamă la numai 14 ani.

Ce a dezvăluit fiica fotbalistului

Fotbalistul columbian care are o fiică de 22 de ani împărtășește adesea imagini cu apropiații. Edwin Andrés Cardona Bedoya este un familist convins, Ana subliniind constant dragostea pe care o primește de la părinții săi.

„Încă o victorie, slavă Domnului. Te iubesc, tată, ești minunat”, a notat la un moment dat tânăra, pe contul de Instagram. Unii spun că ar fi fiica adoptivă a sportivului, însă aceasta nu a făcut nicio referire la acest aspect.

De asemenea, cu altă ocazie, Ana a subliniat că fotbalistul este părintele său. „Totul este posibil în viață, așa că da, el este tatăl meu”, a completat în social media tânăra care studiază la Universitatea Gran Colombia din Medellín.

Edwin Andrés Cardona Bedoya cu soția sa și cei trei copii. Sursa foto: Instagram.com

Cine este fotbalistul care a devenit tată la 11 ani

Fotbalistul de 33 de ani, care a devenit tată la doar 11 ani, are o carieră frumoasă. Edwin Andrés Cardona Bedoya s-a născut într-o familie modestă din clasa muncitoare. A crescut în cartierul Belén Buenavista din Medellín, departamentul Antioquia, Columbia.

Are 3 frați, alături de care a copilărit în condiții dificile, tipice comunităților cu venituri reduse. Tatăl său a fost măturător de străzi. A manifestat o afinitate pentru fotbal încă de la o vârstă fragedă. Pe la 10-11 ani s-a înscris la echipa locală de fotbal.

Cunoscutul jucător columbian a ieșit în evidență prin controlul mingii și a unui antrenament autodidact. A evoluat prima oară pentru echipa de tineret a clubului Atlético Nacional. Ulterior, s-a transferat la formații din Mexic, Argentina și Spania.

De-a lungul anilor a acumulat peste 400 de apariții pe terenul de fotbal. Edwin Andrés Cardona Bedoya, nimeni altul decât fratele lui Mateo Cardona, a marcat mai mult de 100 de goluri. În palmaresul sportivului se găsesc patru titluri de campion.

În aceeași notă, sportivul deține inclusiv un titlu de campion al Argentinei în Primera División cu Racing Club. În planul personal este o persoană discretă, care nu oferă prea multe amănunte despre viața sa de familie.