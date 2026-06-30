Vestea cea mai bună a verii la CFR Cluj. „Am plătit la UEFA!”. Exclusiv

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Calificată în preliminariile Conference League, CFR Cluj va putea juca fără emoții în cupele europene. UEFA amendase clubul din Gruia cu 200.000 de euro, iar ardelenii riscau excluderea din Europa. Sancțiunea a fost însă achitată, astfel că echipa lui Antonio Folha poate aștepta liniștită tragerea la sorți pentru turul 2 din Conference.

CFR Cluj a plătit amenda de 200.000 de euro de la UEFA

FANATIK a aflat că CFR Cluj a rezolvat o mare problemă pe care ardelenii o aveau la UEFA. După ce forul continental a analizat situațiile financiare ale echipelor calificate pentru următorul sezon de cupe europene a taxat 7 cluburi. , în timp ce un club cu tradiție din Spania, Athletic Bilbao, a fost pus să plătească doar 10.000 de euro. Patru cluburi au primit o excludere cu suspendare din competițiile UEFA, care se va activa dacă va exista o recidivă în următoarele două sezoane, iar printre ele se numără și CFR Cluj, care a plătit acum cei 200.000 de euro.

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„Am plătit și amenda de la UEFA, cei 200.000 de euro și acum putem legitima jucători liberi de contract. Ușor, ușor începem să ne punem pe picioare. Zilele următoare vor veni trei jucători! Vom avea loc astfel încât să ne batem la obiectivele cu care CFR Cluj și-a obișnuit suporterii în fiecare an”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

CFR Cluj poate să transfere doar jucători liberi

CFR Cluj încearcă să construiască o nouă echipă cu care să se bată la campionat, cupă și la calificarea în grupele competițiilor europene. Pentru acest lucru, ardelenii au nevoie de transferuri, dar, la înainte ca fereastra de transferuri să se deschidă, s-au lovit de un obstacol. La finalul lunii mai, FANATIK a dezvăluit .

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Din informațiile obținute de FANATIK, suma totală nu este una foarte mare. Ea se situează în jurul valorii de 90.000 de euro, iar în această speță nu există un termen limită fixat pentru achitarea acestei sume. Astfel, în momentul în care cei de la CFR Cluj vor achita datoriile respective, iar plățile vor fi înregistrate, atunci interdicția la transferuri va fi ridicată practic cu efect imediat. CFR Cluj deja s-a mișcat în acest sens și i-a luat gratis pe Yuval Sade și Andre Moreira,