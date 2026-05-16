Vestea momentului în Spania! Căpitanul lui Real Madrid ar putea pleca de pe Santiago Bernabeu la finalul acestui sezon

ADVERTISEMENT

Dani Carvajal (34 de ani), căpitanul lui Real Madrid, ar putea pleca de pe „Santiago Bernabeu” în această vară. Fundașului spaniol îi expiră contractul la finalul actualei stagiuni, iar conducerea clubului „blanco” nu intenționează să-i prelungească înțelegerea. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, fotbalistul ar fi fost deja informat despre această decizie, iar în momentul de față, agenții săi sunt în căutarea unei noi echipe.

Real Madrid l-a pus pe liber pe căpitanul Dani Carvajal!

Nu mai puțin de 13 sezoane a petrecut Dani Carvajal pe „Santiago Bernabeu”, însă actuala stagiune are șanse din ce în ce mai mari să fie ultima pentru fotbalistul spaniol în curtea „galacticilor”. Conform jurnaliștilor de la The Athletic, se pare oficialii clubului au decis să nu-i prelungească contractul actualului lor căpitan, care va expira la finalul lunii iunie.

ADVERTISEMENT

Principalele motive care i-au determinat pe cei din conducere să ia această decizie sunt reprezentate de numeroasele accidentări cu care Carvajal s-a confruntat în ultima perioadă. De asemenea, odată cu transferul lui Trent Alexander-Arnold pe „Santiago Bernabeu”, eveniment ce s-a produs la începutul sezonului 2025/2026, fundașul spaniol și-a pierdut locul în primul 11 al grupării „blanco”.

În plus, publicația The Athletic a mai precizat faptul că Dani Carvajal a fost deja înștiințat de în ceea ce privește această decizie, iar agenții săi au început căutările pentru un nou club. Ba mai mult, se pare că primele oferte nu au întârziat să apară, toate dintre acestea venind din Orientul Mijlociu, însă fundașul nu a dat curs momentan niciunei propuneri, din cauza situației tensionate actuale din regiunea respectivă.

ADVERTISEMENT

Dani Carvajal nu a prins lotul Spaniei pentru Cupa Mondială!

Vestea unei posibile despărțiri de Real Madrid nu a fost însă singurul anunț trist primit de Carvajal în ultima perioadă. Recent, selecționerul naționalei Spaniei, Luis De La Fuente, a anunțat lotul lărgit de 55 de jucători pe care îi ia în calcul pentru Cupa Mondială, iar căpitanul lui Real Madrid nu se regăsește printre ei. Așadar, acesta nu va fi prezent la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT

Dani Carvajal a debutat pentru prima reprezentativă „La Roja” în 2014, iar până în prezent, acesta a strâns 52 de apariții pentru naționala iberică, timp în care a izbutit să înscrie și un gol. De asemenea, fotbalistul lui Real Madrid și-a adjudecat și două trofee alături de țara sa, și anume Campionatul European din 2024, respectiv Liga Națiunilor, în sezonul 2022/2023.

ADVERTISEMENT

Cât despre perioada petrecută de Carvajal pe Santiago Bernabeu, nu putem spune decât că aceasta a fost una de vis pentru spaniol. Din 2013 și până la ora actuală, apărătorul ajuns la 34 de ani a strâns nu mai puțin de 449 de meciuri pentru „los blancos” în toate competițiile, reușind să câștige un total de 26 de trofee, printre acestea numărându-se șase Ligi ale Campionilor și patru titluri în La Liga.