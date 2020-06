Vestea momentului în lumea mondenă. Dorian Popa și-a cerut iubita în căsătorie

Dorian Popa și Claudia Iosif trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 7 ani, frumoasa iubită a cunoscutului artist mărturisind în mediul online că a fost cerută în căsătorie.

Cei doi amorezi încearcă să păstreze relația de iubire departe de ochii curioșilor, fiind mai pregătiți ca niciodată să facă marele pas și să ajungă în fața altarului.

Întrebată cum arată inelul de logodnă primit de la cântărețul Dorian Popa, Babs, așa cum este cunoscută în mediul online, a mărturisit că l-a pierdut, însă nu a dat prea multe detalii despre cum s-a întâmplat.

Claudia Iosif, cerută în căsătorie de iubitul ei, Dorian Popa

„Da (am fost cerută), dar am pierdut inelul”, a mărturisit frumoasa brunetă pe pagina de Instagram după ce o fană a întrebat-o dacă a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Dorian Popa.

Totodată, Claudia Iosif a ținut să lămurească lucrurile și în privința unei eventuale sarcini declarând că în perioada de izolare a acumulat câteva kilograme în plus.

„Nu doar am luat câteva kilograme în plus. Am mâncat multișor în pandemie”, a fost răspunsul dat de iubita lui Dorian Popa, în mediul online unui fan.

Mai mult decât atât, în trecut actorul din serialul „Sacrificiul” a povestit că momentan nu poate face copii din cauza suplimentelor pe care le ia atunci când merge la sală.

Dorian Popa a mărturisit că în momentul în care se va hotărî să devină părinte va trebui să renunțe la aceste suplimente nutritive și mai ales, să-și facă niște analize amănunțite.

„Eu, făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş.

Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior”, a spus în urmă cu ceva vreme artistul, notează libertatea.ro.