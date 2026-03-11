Vestea momentului pentru Chivu la Inter: „Mană cerească! Ar putea fi decisiv”

ADVERTISEMENT

Inter este favorită la câștigarea titlului, dar eșecul cu AC Milan pune în discuție finalul de sezon din Serie A. Însă, Cristi Chivu a primit o informație care îl face să privească mai liniștit această perioadă.

Veste uriașă primită de Cristi Chivu pentru finalul de sezon din Serie A

După 4 luni de absență din cauza unei accidentări, olandezul Denzel Dumfries este pregătit să revină în primul ”11” al lui Inter. Iar italienii sunt de părere că acesta ar putea avea o contribuție decisivă la câștigarea ”scudetto”.

ADVERTISEMENT

”Săgeata lui Chivu este portocalie. Denzel Dumfries este din nou disponibil. În ultimele trei meciuri a jucat 9 minute împotriva lui Bodo/Glimt și câte o jumătate de oră la Como în Cupa Italiei și în Derby della Madonnina.

Va reveni în echipa de start la meciul cu Atalanta sau cel mai târziu la partida cu Fiorentina. Îl va înlocui pe Luis Henrique, care l-a pierdut pe Estupinan din marcaj la golul Milanului și a demonstrat încă o dată cât de mult au nevoie nerazzurrii de jucătorul olandez”, a scris cotidianul .

ADVERTISEMENT

Dumfries, văzut ca salvatorul lui Chivu

Ultima dată când Denzel Dumfries a fost titular la Inter s-a întâmplat pe 9 noiembrie 2025, la un meci cu Lazio. Extrema olandeză a părăsit terenul accidentat în minutul 56, și a lipsit Interului aproape 4 luni.

ADVERTISEMENT

Trupa lui Cristi Chivu a încercat să aducă un jucător pe postul lui în perioada de mercato din iarnă și ținta a fost Joao Cancelo, însă portughezul a preferat să meargă la Barcelona. Așa că tehnicianul român a trebuit să se descurce în acea poziție cu brazilianul Luis Henrique.

”Revenirea lui Dumfries este o mană cerească pentru Inter. Dumfries ar putea fi factorul decisiv în aceste ultime 10 etape (plus manșa secundă a semifinalei Cupei Italiei împotriva lui Como). Mai sunt 10 meciuri între Chivu și primul său scudetto ca antrenor, iar Dumfries va fi crucial”, a mai notat sursa citată.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Chivu după înfrângerea cu AC Milan

Deși a părut extrem de abătut după ce a pierdut din nou în fața marii rivale AC Milan, scor 0-1, Cristi Chivu pe finalul acestui sezon pentru a reuși îndeplinirea obiectivelor.

”Am avut o primă repriză modestă, apoi am suferit după golul lor. În a doua repriză, în primele 20 de minute am ridicat turația motoarelor și am avut câteva ocazii. În final am încercat să punem presiune, să stăm cu mulți jucători în careul lor, dar, din păcate, nu am reușit să egalăm.

Am dus mingea în careu fără să avem vreo situație mare de a marca. Ei au așteptat să ne lovească pe contraatac, acesta a fost planul. Trebuie să continuăm să facem lucrurile bune pe care le-am făcut până acum.

Mă gândesc la ce trebuia să facem cel mai bine și la alegerile mele. Mai sunt 10 jocuri și 30 de puncte de luat, trebuie să învingem și să facem ce am făcut până acum bine. Chiar dacă sunt 7 puncte diferență trebuie să continui să ai performanțe. Nimic nu s-ar fi schimbat nici măcar cu un rezultat diferit astăzi”, a declarat Chivu.