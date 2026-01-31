Sport

Vestea momentului pentru Cristi Chivu! Inter, aproape de transferul unui campion din Premier League. Anunțul lui Fabrizio Romano: „40 milioane de euro"

Cristi Chivu primește întăriri! Inter se află în negocieri avansate cu un campion din Premier League. Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano.
Iulian Stoica
31.01.2026 | 15:51
Vestea momentului pentru Cristi Chivu Inter aproape de transferul unui campion din Premier League Anuntul lui Fabrizio Romano 40 milioane de euro
Inter, aproape de un transfer din Premier League.
Inter s-a impus în ultimul meci din „Faza Ligii” UEFA Champions League, scor 2-0 în fața Borussiei Dortmund. În urma acestui rezultat nerazzurri s-au calificat în play-off-ul competiției, acolo unde o vor întâlni pe Bodo/Glimt. Pentru a avea un lot competitiv, conducerea clubului din Milano îi pregătește un transfer de răsunet lui Cristi Chivu.

Inter, aproape de transferul unui campion din Premier League

Instalat în vara anului trecut la Inter, Cristi Chivu a impresionat, iar formația sa se află pe primul loc în Seria A. Proaspăt calificată în play-off-ul Champions League, conducerea formației din Milano este pe punctul de a îi aduce întăriri antrenorului român.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Inter dorește să îl împrumute pe Curtis Jones de la Liverpool și să păstreze o opțiune de cumpărare definitivă de 40 milioane de euro. Totuși, acest transfer depinde de plecarea lui Davide Frattesi de la echipă, italianul fiind în discuții cu Nottingham Forest.

„Inter a solicitat împrumutul lui Curtis Jones, cu o clauză de transfer definitiv de 40 de milioane de euro. Discuțiile inițiale au loc astăzi între Inter, Liverpool și reprezentanții jucătorului, dar decizia finală aparține clubului englez.

Inter va continua negocierile doar dacă Davide Frattesi pleacă la Nottingham Forest, decizia aparținând jucătorului”, a notat jurnalistul italian pe rețelele de socializare.

Denzel Dumfries, în discuții cu Liverpool

Cele două cluburi au purtat discuții preliminare și pentru o eventuală transferare în direcția opusă. Liverpool îl urmărește pe fundașul dreapta Denzel Dumfries, care se află în competiție pentru un loc în primul 11 al Olandei cu Jeremy Frimpong, jucătorul de aceeași poziție de la clubul englez

„Liverpool și Inter au discutat și despre Dumfries ca potențială opțiune pentru postul de fundaș dreapta, dar nu s-a ajuns încă la nicio ofertă sau negocieri avansate”, a punctat același Fabrizio Romano.

Cine este Curtis Jones, fotbalistul dorit de Inter

Curtis Jones este un produs al academiei lui Liverpool. Mijlocașul a fost debutat de Jurgen Klopp, în anul 2020. Alături de „cormorani”, internaționalul a cucerit două titluri de Premier League, o Ligă a Campionilor, două Cupe ale Ligii și o Cupă a Angliei.

În actualul sezon Curtis Jones a bifat 20 de apariții în Premier League, reușind să ofere un assist. Totodată, mijlocașul englez are 6 partide și în „Faza Ligii” Champions League.

  • 40 milioane de euro este cota lui Curtis Jones
  • 6 selecții și un gol a adunat mijlocașul pentru naționala Angliei
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik.
