Vestea momentului pentru Vlad Chiricheș! Decizia de ultimă oră a lui Gigi Becali

Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă în timpul meciului România – Austria 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, și ar putea lipsi o perioadă îndelungată, iar Gigi Becali a dat ordin ca veteranul Vlad Chiricheș să fie trecut pe lista de Europa League a campioanei FCSB.

Vlad Chiricheș se întoarce în lotul de Europa League al FCSB

La începutul lunii septembrie, echipele participante în grupele cupelor europene au fost nevoite să anunțe loturile pentru această fază a competițiilor. Atunci, , intrat în dizgrațiile patronului, pentru a-l trece pe Joyskim Dawa, jucător .

Însă, accidentarea lui Mihai Popescu le-a dat planurile peste cap ”roș-albaștrilor”. Chiar dacă este o pierdere uriașă, FCSB nu va rămâne cu lotul descompletat pentru jocurile din Europa League.

Conform , profitând de noua regulă a UEFA care permite o modificare, chiar și după startul competiției, dar doar în cazul unor accidentări foarte grave, FCSB a hotărât să-l readucă pe lista de Europa pe Vlad Chiricheș, cel care fusese ținut doar în lotul pentru SuperLiga.

Chiricheș a jucat toate partidele din preliminariile cupelor europene

În ciuda faptului că este foarte apreciat de colegi și de oamenii din staff, fotbalistul în vârstă de 35 de ani nu mai este pe placul lui Gigi Becali și a fost scos în prima fază de pe lista de cupe europene, deși a evoluat în toate partidele din preliminarii.

În cele opt întâlniri jucate de FCSB înainte de a ajunge în grupele Europa League, Vlad Chiricheș a fost titular în șase, de fiecare dată înlocuit înainte de finalul jocului, iar în celelalte două a venit de pe banca de rezerve.

Mihai Popescu s-a accidentat la națională și ar putea rata tot sezonul

FCSB a primit o lovitură teribilă după ultima acțiune a naționalei României. Mihai Popescu a părăsit terenul accidentat în minutul 72 al întâlnirii cu Austria, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că .

Apărătorul în vârstă de 32 de ani ar urma să meargă să fie operat la clinica Villa Stuart din Roma de celebrul profesor Pier Paolo Mariani și va lipsi de pe teren cel puțin 6 luni.

Cine plătește operația lui Mihai Popescu

De ceva vreme a fost implementată o nouă regulă prin care să cluburile să fie protejate în privința jucătorilor care se accidentează în meciurile naționalelor. Ca și în alte cazuri, .

Mai mult, forul mondial va trebui să achite și salariul jucătorului în toată perioada de absență. În cazul în care fundașul campioanei României va lipsi 6 luni, FIFA va fi nevoită să plătească suma de 110.000 de euro, 20.000 de euro pentru intervenția chirurgicală și 90.000 de euro remunerația jucătorului în toată această perioadă.

Programul FCSB în grupa de Europa League

FCSB a început cu dreptul jocurile din grupa unică de Europa League și s-a impus pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, însă apoi a cedat pe Arena Națională în disputa cu elvețienii de la Young Boys Berna, scor 0-2.

Mai departe, campioana României mai are de jucat încă 6 jocuri în grupă, iar programul este următorul: