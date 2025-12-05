Sport

Vestea pe care Dan Șucu nu voia să o audă la Rapid! Fanii nu au ascultat avertismentul lui Angelescu

Giuleștenii sunt buni de plată! Amenda primită de Rapid din partea Ligii Profesioniste de Fotbal. Câți banii trebuie să scoată Dan Șucu din buzunar după meciul cu CFR.
Alex Bodnariu
05.12.2025 | 09:55
Vestea pe care Dan Sucu nu voia sa o auda la Rapid Fanii nu au ascultat avertismentul lui Angelescu
ULTIMA ORĂ
Veste proastă pentru Dan Șucu. Amenda primită de Rapid
Veste proastă pentru Dan Șucu și Victor Angelescu. LPF a dictat o sancțiune pentru Rapid după incidentele din tribune de la meciul cu CFR Cluj. Giuleștenii vor trebui să plătească din nou amenzi, întrucât suporterii au aprins materiale pirotehnice.

O nouă amendă pentru CFR Cluj! Cât trebuie să plătească giuleștenii după meciul cu CFR Cluj

Giuleștenii au făcut show în tribune la startul meciului cu CFR Cluj din Superliga României. Deși Rapid a jucat în deplasare, suporterii s-au mobilizat și au fost prezenți în număr mare la derbyul feroviar din etapa cu numărul 17.

Înainte de lovitura de start, suporterii celor de la Rapid s-au dat în spectacol. Au aprins mai multe torțe și petarde și au scandat numele echipei favorite. Pe tot parcursul jocului, giuleștenii au dominat fondul sonor, deși meciul s-a jucat pe terenul celor de la CFR.

Dan Șucu e nevoit însă să scoată din nou bani din buzunar. LPF a sancționat clubul Rapid cu o amendă de 25.312,5 lei, întrucât suporterii au utilizat materiale pirotehnice, lucru complet interzis pe stadioanele din România.

Nici U Cluj nu a scăpat de amenzi. Ardelenii, buni de plată după meciul cu Craiova

Aceeași amendă a primit-o și Universitatea Cluj. Suporterii echipei ardelene au aprins torțe în meciul cu Universitatea Craiova din etapa precedentă, iar clubul trebuie să plătească o sancțiune de aproximativ 5.000 de euro.

„FC CFR 1907 Cluj vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 82.2 și 3 a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei.

FC Universitatea Cluj vs. Universitatea Craiova – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3 a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei”, a fost anunțul făcut de LPF.

Victor Angelescu, avertisment pentru fanii giuleșteni

Victor Angelescu, președintele clubului, a vorbit în trecut despre nenumăratele amenzi primite de Rapid din cauza comportamentului suporterilor pe stadion. Oficialul i-a rugat pe fani să nu mai folosească materiale pirotehnice întrucât se pierd bani inutil pe plata sancțiunilor.

„Trebuie să înțeleagă și suporterii noștri că nu e numai cuantumul amenzilor, eu am ieșit personal de mai multe ori și am spus care este suma, trebuie să înțeleagă că așa ceva nu mai putem accepta. Chiar am vorbit intern, mai ales faptul că începem primul meci acasă și nu jucăm cu spectatori.

Trebuie să înțeleagă, în primul rând, că sunt foarte importanți pentru noi. În sensul că pe Giulești galeria și suporterii în general, nu numai galeria, ne ajută enorm. Și chiar am vorbit și, de acum încolo, vom lua măsuri foarte dure împotriva celor care vor face acest lucru”, declara Victor Angelescu, conform GSP.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
