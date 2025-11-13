Vestea pe care Florin Talpan nu voia să o primească. Ce a decis Tribunalul București în procesul dintre el și CSA

Florin Talpan duce războaie pe toate fronturile, inclusiv contra celor de la Steaua, pe care i-a acuzat că nu i-au dat toți banii.
Florin Talpan a deschis un proces împotriva CSA Steaua București și a Ministerului Apărării deoarece i-a fost tăiat din salariu, în 2024, iar juristul nu și-a mai primit sporul de 50% pentru lucrări de excepție deși aduce victorii pe bandă rulantă în instanță pentru club. Florin Talpan avea salariu de aproximativ 8.000 de lei, însă luni bune omului care a câștigat palmaresul Stelei și le-a luat numele celor de la FCSB a fost marginalizat în cadrul clubului.
Procesul a suferit o nouă amânare și se va întoarce la Tribunalul din Botoșani, acolo unde a fost deschis inițial, au decis cei de la Tribunalul București.
„Soluția pe scurt: Admite excepția necompetenței teritoriale, invocată din oficiu. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Botoșani. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 12.11.2025”, stă scris pe Portaljust.
Florin Talpan a vorbit pentru FANATIK în nenumărate rânduri despre această problemă, însă a sperat că șefii din Ghencea și de la MApN îi vor da înapoi bonusul pentru lucrări de excepție: „Din anul 2000 nu am mai primit un spor pentru că am notificat federația și l-am deranjat. Și mi-am cerut banii înapoi. Iau 8.000 și ceva de lei. Nu merită lupta asta. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine. Am dat bani din buzunar pentru taxe, copii xerox, etc. Nu m-au ajutat cu absolut nimic.
Interesant este că Florin Talpan tocmai a câștigat procesul pentru marca Steaua și le-a dat lovitura finală celor de la FCSB. Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul făcut de FCSB în procesul pentru marcă, iar în acest moment nu mai există nicio cale de atac pentru clubul patronat de Gigi Becali.