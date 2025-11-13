Vestea pe care Florin Talpan nu voia să o primească. Ce a decis Tribunalul București în procesul dintre el și CSA

ADVERTISEMENT

Florin Talpan duce războaie pe toate fronturile, inclusiv contra celor de la Steaua, pe care i-a acuzat că nu i-au dat toți banii.

Procesul dintre Talpan și Steaua continuă

deoarece i-a fost tăiat din salariu, în 2024, iar juristul nu și-a mai primit sporul de 50% pentru lucrări de excepție deși aduce victorii pe bandă rulantă în instanță pentru club. Florin Talpan avea salariu de aproximativ 8.000 de lei, însă luni bune omului care a câștigat palmaresul Stelei și le-a luat numele celor de la FCSB a fost marginalizat în cadrul clubului.

Procesul a suferit o nouă amânare și se va întoarce la Tribunalul din Botoșani, acolo unde a fost deschis inițial, au decis cei de la Tribunalul București.

„Soluția pe scurt: Admite excepția necompetenței teritoriale, invocată din oficiu. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Botoșani. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 12.11.2025”, stă scris pe Portaljust.

Acuzațiile făcute de Florin Talpan la adresa celor de la Steaua

Florin Talpan a vorbit pentru FANATIK în nenumărate rânduri despre această problemă, însă a sperat că șefii din Ghencea și de la MApN îi vor da înapoi bonusul pentru lucrări de excepție: „Din anul 2000 nu am mai primit un spor pentru că am notificat federația și l-am deranjat. Și mi-am cerut banii înapoi. Iau 8.000 și ceva de lei. Nu merită lupta asta. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine. Am dat bani din buzunar pentru taxe, copii xerox, etc. Nu m-au ajutat cu absolut nimic.

și le-a dat lovitura finală celor de la FCSB. Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul făcut de FCSB în procesul pentru marcă, iar în acest moment nu mai există nicio cale de atac pentru clubul patronat de Gigi Becali.