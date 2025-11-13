Sport

Vestea pe care Florin Talpan nu voia să o primească. Ce a decis Tribunalul București în procesul dintre el și CSA

Florin Talpan a primit o veste proastă în legătură cu procesul pe care l-a intentat împotriva celor de la Steaua, pe care i-a dat în judecată pentru că nu i-au fost recunoscute meritele.
Bogdan Ciutacu
13.11.2025 | 11:15
Vestea pe care Florin Talpan nu voia sa o primeasca Ce a decis Tribunalul Bucuresti in procesul dintreelsiCSA
ULTIMA ORĂ
ÎCCJ, decizie în procesul dintre Talpan și Steaua
ADVERTISEMENT

Florin Talpan duce războaie pe toate fronturile, inclusiv contra celor de la Steaua, pe care i-a acuzat că nu i-au dat toți banii.

Procesul dintre Talpan și Steaua continuă

Florin Talpan a deschis un proces împotriva CSA Steaua București și a Ministerului Apărării deoarece i-a fost tăiat din salariu, în 2024, iar juristul nu și-a mai primit sporul de 50% pentru lucrări de excepție deși aduce victorii pe bandă rulantă în instanță pentru club. Florin Talpan avea salariu de aproximativ 8.000 de lei, însă luni bune omului care a câștigat palmaresul Stelei și le-a luat numele celor de la FCSB a fost marginalizat în cadrul clubului.

ADVERTISEMENT

Procesul a suferit o nouă amânare și se va întoarce la Tribunalul din Botoșani, acolo unde a fost deschis inițial, au decis cei de la Tribunalul București.

„Soluția pe scurt: Admite excepția necompetenței teritoriale, invocată din oficiu. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Botoșani. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 12.11.2025”, stă scris pe Portaljust.

ADVERTISEMENT
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi...
Digi24.ro
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
ÎCCJ Talpan Steaua
Decizia Tribunalului București în procesul dintre Talpan și Steaua

Acuzațiile făcute de Florin Talpan la adresa celor de la Steaua

Florin Talpan a vorbit pentru FANATIK în nenumărate rânduri despre această problemă, însă a sperat că șefii din Ghencea și de la MApN îi vor da înapoi bonusul pentru lucrări de excepție: „Din anul 2000 nu am mai primit un spor pentru că am notificat federația și l-am deranjat. Și mi-am cerut banii înapoi. Iau 8.000 și ceva de lei. Nu merită lupta asta. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine. Am dat bani din buzunar pentru taxe, copii xerox, etc. Nu m-au ajutat cu absolut nimic. 

ADVERTISEMENT
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl...
Digisport.ro
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment

Interesant este că Florin Talpan tocmai a câștigat procesul pentru marca Steaua și le-a dat lovitura finală celor de la FCSB. Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul făcut de FCSB în procesul pentru marcă, iar în acest moment nu mai există nicio cale de atac pentru clubul patronat de Gigi Becali.

Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Fanatik
Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se...
Fanatik
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb
Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Program complet, meciuri live video,...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Program complet, meciuri live video, rezultate și scoruri live
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Bombă! Faliment pentru FCSB? Un expert oferă detalii din procesul prin care Steaua...
iamsport.ro
Bombă! Faliment pentru FCSB? Un expert oferă detalii din procesul prin care Steaua cere despăgubiri FCSB-ulu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!