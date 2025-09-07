Vestea pe care Mircea Lucescu voia să o audă despre Radu Drăgușin. Anunțul lui Tottenham: „Ni se alătură peste o săptămână”

, Radu Drăgușin se apropie de finalul perioadei de inactivitate. Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit ultimele detalii despre situația fundașului român.

ADVERTISEMENT

Veste importantă despre Radu Drăgușin. Antrenorul lui Tottenham a făcut anunțul

Radu Drăgușin a absentat mai mult de jumătate din acest an, ratând întreg finalul sezonului trecut, precum și startul celui actual. El nu s-a aflat pe teren nici la finala Europa League, câștigată de Tottenham, dar nici în meciurile echipei naționale, unde lipsa acestuia s-a simțit din plin.

Din fericire pentru jucător, dar și pentru Mircea Lucescu, Radu Drăgușin va începe antrenamentele cu Tottenham în maxim 10 zile. Thomas Frank, antrenorul său, a precizat că va mai dura totuși o perioadă până ca fundașul central să revină și pe gazon, estimând ca termen concret următoarea pauză de meciuri internaționale.

ADVERTISEMENT

„Ar trebui să se alăture echipei peste o săptămână, zece zile .Vom vedea unde ne aflăm în perioada pauzei internaționale din octombrie”

„Drăgușin este pe drumul de întoarcere și aleargă de ceva vreme. Cred că ar trebui să se alăture echipei peste o săptămână, zece zile. Dar, desigur, este vorba de o ruptură de ligament. Sunt întotdeauna puțin mai mult, nu îngrijorat, ci doar conștient că este nevoie de timp.

Nu este suficient să ai o perioadă de pregătire cu noi de 6 săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar el este încrezător că poate reveni mai repede. Vom vedea unde ne aflăm în perioada pauzei internaționale din octombrie”, a spus Frank, citat de .

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin nu a prins lotul de Champions League al lui Tottenham

Tottenham a trimis lista cu lotul pe care îl va utiliza în campania din faza principală din Champions League. , alături de alți 5 jucători importanți: Mathys Tel, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski și Kota Takai, ultimii 3 fiind și ei accidentați.

ADVERTISEMENT

Spurs a numit doar 22 de jucători. Fundașii centrali de meserie pe care antrenorul Thomas Frank se va putea baza sunt Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. Iată lista completă a lui Tottenham pentru Champions League:

Portari: Guglielmo Vicario, Antonin Kinsky, Brandon Austin

Fundași: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies, Micky van de Ven

Mijlocași: Joao Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur

Atacanți: Richarlison, Dominic Solanke, Randal Kolo Muani