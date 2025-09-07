Sport

Vestea pe care Mircea Lucescu voia să o audă despre Radu Drăgușin. Anunțul lui Tottenham: „Ni se alătură peste o săptămână”

Tottenham a făcut anunțul în legătură cu Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu tânărul fundaș român, care a ratat mai mult de jumătate din acest an din cauza accidentării.
Mihai Dragomir
07.09.2025 | 09:00
Vestea pe care Mircea Lucescu voia sa o auda despre Radu Dragusin Anuntul lui Tottenham Ni se alatura peste o saptamana
ULTIMA ORĂ
Anunț uriaș despre starea lui Radu Drăgușin. Ce a transmis Tottenham despre fundașul român. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Accidentat grav la începutul acestui an în Tottenham – Elfsborg 3-0, Radu Drăgușin se apropie de finalul perioadei de inactivitate. Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit ultimele detalii despre situația fundașului român.

Veste importantă despre Radu Drăgușin. Antrenorul lui Tottenham a făcut anunțul

Radu Drăgușin a absentat mai mult de jumătate din acest an, ratând întreg finalul sezonului trecut, precum și startul celui actual. El nu s-a aflat pe teren nici la finala Europa League, câștigată de Tottenham, dar nici în meciurile echipei naționale, unde lipsa acestuia s-a simțit din plin.

Din fericire pentru jucător, dar și pentru Mircea Lucescu, Radu Drăgușin va începe antrenamentele cu Tottenham în maxim 10 zile. Thomas Frank, antrenorul său, a precizat că va mai dura totuși o perioadă până ca fundașul central să revină și pe gazon, estimând ca termen concret următoarea pauză de meciuri internaționale.

„Ar trebui să se alăture echipei peste o săptămână, zece zile .Vom vedea unde ne aflăm în perioada pauzei internaționale din octombrie”

„Drăgușin este pe drumul de întoarcere și aleargă de ceva vreme. Cred că ar trebui să se alăture echipei peste o săptămână, zece zile. Dar, desigur, este vorba de o ruptură de ligament. Sunt întotdeauna puțin mai mult, nu îngrijorat, ci doar conștient că este nevoie de timp.

Nu este suficient să ai o perioadă de pregătire cu noi de 6 săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar el este încrezător că poate reveni mai repede. Vom vedea unde ne aflăm în perioada pauzei internaționale din octombrie”, a spus Frank, citat de presa engleză.

Radu Drăgușin nu a prins lotul de Champions League al lui Tottenham

Tottenham a trimis lista cu lotul pe care îl va utiliza în campania din faza principală din Champions League. Radu Drăgușin nu a fost inclus, alături de alți 5 jucători importanți: Mathys Tel, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski și Kota Takai, ultimii 3 fiind și ei accidentați.

Spurs a numit doar 22 de jucători. Fundașii centrali de meserie pe care antrenorul Thomas Frank se va putea baza sunt Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. Iată lista completă a lui Tottenham pentru Champions League:

  • Portari: Guglielmo Vicario, Antonin Kinsky, Brandon Austin
  • Fundași: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies, Micky van de Ven
  • Mijlocași: Joao Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur
  • Atacanți: Richarlison, Dominic Solanke, Randal Kolo Muani
Mihai Dragomir
