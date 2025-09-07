Vestea pe care Mircea Lucescu voia să o audă despre Radu Drăgușin. Anunțul lui Tottenham: „Ni se alătură peste o săptămână”

Accidentat grav la începutul acestui an în Tottenham – Elfsborg 3-0, Radu Drăgușin se apropie de finalul perioadei de inactivitate. Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit ultimele detalii despre situația fundașului român.
Radu Drăgușin a absentat mai mult de jumătate din acest an, ratând întreg finalul sezonului trecut, precum și startul celui actual. El nu s-a aflat pe teren nici la finala Europa League, câștigată de Tottenham, dar nici în meciurile echipei naționale, unde lipsa acestuia s-a simțit din plin.
Din fericire pentru jucător, dar și pentru Mircea Lucescu, Radu Drăgușin va începe antrenamentele cu Tottenham în maxim 10 zile. Thomas Frank, antrenorul său, a precizat că va mai dura totuși o perioadă până ca fundașul central să revină și pe gazon, estimând ca termen concret următoarea pauză de meciuri internaționale.
„Drăgușin este pe drumul de întoarcere și aleargă de ceva vreme. Cred că ar trebui să se alăture echipei peste o săptămână, zece zile. Dar, desigur, este vorba de o ruptură de ligament. Sunt întotdeauna puțin mai mult, nu îngrijorat, ci doar conștient că este nevoie de timp.
Nu este suficient să ai o perioadă de pregătire cu noi de 6 săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar el este încrezător că poate reveni mai repede. Vom vedea unde ne aflăm în perioada pauzei internaționale din octombrie”, a spus Frank, citat de presa engleză.
Tottenham a trimis lista cu lotul pe care îl va utiliza în campania din faza principală din Champions League. Radu Drăgușin nu a fost inclus, alături de alți 5 jucători importanți: Mathys Tel, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski și Kota Takai, ultimii 3 fiind și ei accidentați.
Spurs a numit doar 22 de jucători. Fundașii centrali de meserie pe care antrenorul Thomas Frank se va putea baza sunt Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. Iată lista completă a lui Tottenham pentru Champions League: