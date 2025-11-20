Vestea pe care o aștepta Costel Gâlcă. Încă un jucător important de la Rapid a reluat antrenamentele

ADVERTISEMENT

Rapid va juca în weekend un meci de foc în deplasare cu CFR Cluj, pe stadionul din Gruia, iar Costel Gâlcă a primit o veste foarte bună. Victor Angelescu a anunțat că doi jucători sunt aproape de revenirea pe teren după accidentările suferite în urmă cu câteva luni.

Reveniri importante la Rapid înainte de meciul cu CFR Cluj. Victor Angelescu a făcut anunțul

Este vorba despre Andrei Borza și Drilon Hazrollaj. Ambii nu au mai jucat un meci oficial din luna august. Cei doi au avut nevoie de o perioadă destul de lungă de recuperare după accidentările suferite, iar acum au reluat pregătirea.

Totuși, e greu de crezut că vor prinde minute în , având în vedere că abia au început să facă alergări. Borza și Drilon încă au nevoie de timp pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică.

Victor Angelescu, oficialul formației din Giulești, a fost cel care a precizat că cei doi jucători au reluat antrenamentel. „Borza a început alergările, așa e și Drilon (n.r. Hazrollaj)”, a declarat acționarul minoritar de la Rapid, conform

Drilon Hazrollaj, doar 5 meciuri jucate la Rapid în acest sezon. S-a păcălit Dan Șucu?

Drilon Hazrollaj a fost singurul jucător adus de Rapid în perioada de transferuri din vară, însă mijlocașul din Kosovo a prins puține minute la echipa antrenată de Costel Gâlcă. Acesta a intrat în doar cinci meciuri, apoi s-a accidentat serios.

Fotbalistul este unul de perspectivă. A fost adus direct din Kosovo pentru aproape un milion de euro. Drilon are 21 de ani și joacă la mijlocul terenului, iar odată cu revenirea după accidentare speră să își facă loc în echipa de start a lui Gâlcă.