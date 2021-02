Vestea pe care pensionarii n-o așteptau. Când vor crește, de fapt, pensiile

Premierul României, Florin Cîțu, a oferit, miercuri, vestea pe care pensionarii din România nu o așteptau în acest an. Șeful Executivului a anunțat când vor crește pensiile în țara noastră.

În acest moment, punctul de pensie în România este de 1.442 de lei, mai mare față de anul trecut, când a fost undeva în jur la 1.300 de lei. Majorarea următoare va avea loc abia de la 1 ianuarie 2022.

Primul-ministru spune că efortul cu pensiile este de peste 19 miliarde de lei în 2021 și 2022, asta în condițiile în care, spune acesta, ”vorbim de o criză economică fără precedent”.

Când vor crește pensiile în România. Florin Cîțu, veste neașteptată de pensionari

Premierul Florin Cîțu a vorbit, miercuri, la finalul Ședinței de Guvern, despre Ordonanța de Urgență (OUG) care prevede o reducere a cheltuielilor structurale. Această OUG prevede o creștere a punctului de pensie, însă doar de la 1 ianuarie 2022.

Șeful Guvernului a oferit vestea pe care pensionarii nu o așteptau. Pensiile nu cresc din septembrie 2021, ci din ianuarie anul viitor. Cauza: criza economică.

”OUG este în avizare. Vorbim despre un punct de pensie care a fost modificat din motive electorale să crească în septembrie.

Rectificăm această problemă, şi punctul de pensie va creşte de la 1 ianuarie 2022. Trebuie să ştim că anul acesta punctul de pensie este de 1.442 lei, mai mare decât a fost punctul de pensie anul trecut, în jur de 1.300 de lei.

La acest punct de pensie, de anul acesta, efortul suplimentar bugetar este deja de 8 miliarde de lei. Deja am început bugetul cu 8 miliarde de lei în plus. Sunt 19 miliarde de lei în plus faţă de 2019. Vorbim de o criză economică fără precedent în 2020 şi o perioadă de revenire în 2021”, a declarat Florin Cîţu.

În ceea ce privește valoarea creșterii punctului de pensie, Florin Cîțu a spus că aceasta va fi echivalentă cu rata inflației și 50% din creșterea salariului mediu.

Ce se întâmplă cu Bugetul pe 2021

Premierul Florin Cîțu a mai anunțat miercuri că proiectul de buget pe 2021 urmează să fie pus în dezbatere publică în cursul zilei de azi sau cel târziu mâine dimineață.

”Deficitul bugetar estimat este de 7,16% din PIB. Deficitul ESA, evaluat de Comisia Europeană, va fi de aproape 8,2% din PIB, față de 9,1% din PIB. Cei de la Comisie nu sunt foarte fericiți cu această ajustare de sub un punct”, a precizat șeful guvernului.

Ce spune premierul de voucherele de vacanță

Legat de cheltuielile cu asistența socială și cele cu salariile, premierul spune că acestea s-au dublat în perioada de guvernare a PSD. Au pornit de la 56 de miliarde de lei, la finalul lui 2016, și au ajuns la 110 miliarde de lei, la finalul lui 2020. ”Este nevoie de măsuri structurale, și am anunțat câteva dintre ele”, a declarat Florin Cîțu.

Șeful Guvernului a mai precizat că România est singura țară din Uniunea Europeană care se află în procedură de deficit excesiv, din cauza măsurilor luate de PSD în perioada 2017-2019.

”Evoluția economiei României, din păcate, este sub lupa investitorilor străini, a agențiilor de rating și din cauza măsurilor luate de PSD în perioada 2017-2019, România este singura țară din UE care este în procedură de deficit excesiv. În criza din 2008, majoritatea țărilor din UE erau în procedură de deficit excesiv. Astăzi, România este singura țară în această situație grea”.

Cîțu a vorbit și de voucherele de vacanță. Premierul a spus că cele din 2019 și 2020 au fost prelungite pentru a fi folosite și anul acesta. ”Sunt în economie în acest moment vouchere în valoare de 2,4 miliarde de lei”, a spus premierul.

Premierul a vorbit și de mult discutatele sporuri ale bugetarilor. Acestea nu vor fi modificate prin OUG ci vor ajunge în dezbatere pe masa Parlamentului. ”În OUG nu vor fi prinse sporurile și indemnizația de hrană. Acestea vor merge în Parlament, ca proiect de lege. Sporul pentru prefecturi va fi prins în OUG”, a spus Cîțu.