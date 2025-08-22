Sport
Vestea primită de FCSB de la UEFA, după ce roș-albaștrii au acuzat arbitrajul la meciul cu Aberdeen

Partida din returul playoff-ului Europa League dintre FCSB și Aberdeen va fi arbitrată de un norvegian. Ce veste a primit campioana României de la UEFA.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 20:27
FCSB, campioana României, a remizat cu Aberdeen în Scoția, în manșa tur a dublei din playoff-ul Europa League. Confruntarea nu a fost lipsită de discuții legate de arbitraj. Jucătorii echipei din Capitală s-au plâns de maniera în care centralul a gestionat jocul, iar UEFA a delegat un oficial de Champions League pentru retur.

UEFA a delegat un arbitru de Champions League la FCSB – Aberdeen

Fotbaliștii de la FCSB s-au plâns de faptul că Serdar Gozubuyuk, arbitrul delegat de UEFA la meciul din mansa tur cu Aberdeen, a judecat unele faze controversate. Germanul l-a eliminat pe Juri Cisotti în prima repriză, deși pe reluări se vede că intrarea italianului nu a fost una extrem de violentă.

La doar o zi după acuzele venite din tabăra roș-albastră, UEFA a venit cu o veste importantă pentru meciul din retur. La centru a fost delegat un arbitru de mare experiență, care a condus în trecut mai multe partide din UEFA Champions League.

Este vorba despre Espen Eskas (37 de ani). Norvegianul va fi la centru la FCSB – Aberdeen. El va fi ajutat de Jan Erik Engan și Anders Olav Dale. Arbitrul de rezervă va fi Sigurd Kringstad, iar la VAR se vor afla Tiago Martins și Kristoffer Hagenes.

Bîrligea a luat foc după Aberdeen – FCSB 2-2: „Sper ca cei de la UEFA să facă o anchetă”

Daniel Bîrligea, atacantul care a deschis scorul în Scoția, a fost unul dintre cei mai vocali jucători de la FCSB după fluierul final. Vârful campioanei României a dat de înțeles că arbitrul a fluierat mai mult în favoarea celor de la Aberdeen și speră că UEFA să ia măsuri.

(n.r. despre eliminarea lui Cisotti) „Cred că a fost o greșeală. Sper ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei. Mie mi-a zis din al doilea minut că vorbesc prea mult. Cerusem un fault și m-a avertizat că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit. A stricat puțin fotbalul. Sper ca în retur să avem un arbitraj corect”, a declarat Daniel Bîrligea.

