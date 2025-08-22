Vestea primită de FCSB de la UEFA, după ce roș-albaștrii au acuzat arbitrajul la meciul cu Aberdeen

FCSB, campioana României, a remizat cu Aberdeen în Scoția, în manșa tur a dublei din playoff-ul Europa League. Confruntarea nu a fost lipsită de discuții legate de arbitraj. Jucătorii echipei din Capitală s-au plâns de maniera în care centralul a gestionat jocul, iar UEFA a delegat un oficial de Champions League pentru retur.
Fotbaliștii de la FCSB s-au plâns de faptul că Serdar Gozubuyuk, arbitrul delegat de UEFA la meciul din mansa tur cu Aberdeen, a judecat unele faze controversate. Germanul l-a eliminat pe Juri Cisotti în prima repriză, deși pe reluări se vede că intrarea italianului nu a fost una extrem de violentă.
La doar o zi după acuzele venite din tabăra roș-albastră, UEFA a venit cu o veste importantă pentru meciul din retur. La centru a fost delegat un arbitru de mare experiență, care a condus în trecut mai multe partide din UEFA Champions League.
Este vorba despre Espen Eskas (37 de ani). Norvegianul va fi la centru la FCSB – Aberdeen. El va fi ajutat de Jan Erik Engan și Anders Olav Dale. Arbitrul de rezervă va fi Sigurd Kringstad, iar la VAR se vor afla Tiago Martins și Kristoffer Hagenes.
Daniel Bîrligea, atacantul care a deschis scorul în Scoția, a fost unul dintre cei mai vocali jucători de la FCSB după fluierul final. Vârful campioanei României a dat de înțeles că arbitrul a fluierat mai mult în favoarea celor de la Aberdeen și speră că UEFA să ia măsuri.
(n.r. despre eliminarea lui Cisotti) „Cred că a fost o greșeală. Sper ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei. Mie mi-a zis din al doilea minut că vorbesc prea mult. Cerusem un fault și m-a avertizat că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit. A stricat puțin fotbalul. Sper ca în retur să avem un arbitraj corect”, a declarat Daniel Bîrligea.