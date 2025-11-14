Vestea proastă pentru naționala României în drumul spre CM 2026: “În istoria noastră de peste 100 de ani nu am trecut niciodată de baraj!”

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, oficialul FRF, speră că elevii lui Mircea Lucescu să rupă blestemul și să reușească să treacă de baraj, lucru care nu s-a întâmplat până acum pentru tricolori.

Rupe România blestemul și ajunge la Cupa Mondială după baraj?

România își poate asigura barajul dacă învinge în ultimele două meciuri, pe Bosnia, în deplasare, și pe San Marino, acasă, la Ploiești. Locul 1 în grupa de preliminarii pare doar o utopie, Austria având șanse foarte mari să ocupe această poziție.

„Din nefericire pentru fotbalul românesc, în lunga lui istorie, de aproape 100 de ani, nu am trecut niciodată de vreun baraj. Niciodată! Au fost 5 situații. O dată trebuie să se întâmple. Statistica asta e făcută să fie învinsă. Așa cum sunt și recordurile, trebuie să vină cineva să le bată. Realitatea de până acum asta a fost. Mai mult de atât, am pierdut baraje în care am fost favoriți sau super favoriți.

Așadar din punctul ăsta de vedere al mentalului în momente decisive nu am stat foarte bine. Istoria e veche, primul meci care poate să fie considerat de baraj, e la Cupa Mondială din 1938. Se știe că noi am participat la primele 3 Cupe Mondiale, chiar putem spune că suntem un fel de membru fondator pentru ce s-a întâmplat în principal în 1930″, a povestit Andrei Vochin la emisiunea Oldies but Goldies.

Cel mai recent baraj pe care România l-a pierdut a fost cel contra Islandei, pentru participarea la EURO 2020. Tricolorii au fost învinși, 2-1, în deplasare, și au ratat prezența la turneul final.

România are șanse mari să ajungă în urna a 2-a

urmează să se joace în sistem de manșă unică, semifinală și finală. Dacă rămâne în urna 3, ambele partide în deplasare, semifinala, iar în cazul unei victorii, și finala. Adversarul pentru semifinală va fi sub forma URNA 2 vs URNA 3, deci putem juca în deplasare cu Polonia, Scoția, Cehia sau Ungaria, iar finala ar fi cu una din câștigătoarele dintre semifinalele disputate între echipe din URNA 1 și echipe din URNA 4.