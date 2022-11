Vestea tristă pe care o ascunde Simona Gherghe copiilor săi: ”Nu mai e cu noi”

Simona Gherghe a spus fanilor, pe rețelele de socializare, că ascunde un secret dureros copiilor săi, pe rețelele de socializare. Simona Gherghe se teme foarte mult de reacția celor mici.

Ce secret ascunde Simona Gherghe copiilor ei

Prezentatoarea a dezvăluit că pisica familiei, Bianca, a murit în urmă cu două săptămâni, iar vestea a întristat-o foarte mult. Animalul era foarte îndrăgit.

Simona Gherghe nu știe cum să spună copiilor ei că Bianca nu mai este, mai ales că aceștia simt absența pisicuței și întreabă de ea.

Până își va face curaj să le spună adevărul, Simona Gherghe își amăgește copiii că Bianca încă stă internată în spital, deoarece este încă bolnavă.

”(..) Bianca nu mai e cu noi. A murit pe 24 octombrie, dar copiii inca nu stiu. Le-am spus ca e la spital, bolnava, cum a mai fost in ultimele luni, si ca medicii veterinari incearca sa o faca bine.

Le-am pomenit si de varianta ca Bianca sa nu se mai intoarca acasa, dar inca nu avem curajul sa le spunem… In ultimele zile, Ana intreaba tot mai des de pisica ei preferata (da, aveau o relatie speciala, o iubeste mult), iar aseara, la somn, a inceput sa planga de dorul ei.

Mi se rupe sufletul si nu stiu cum sa-i dau vestea asta… #bianca”, a dezvăluit Simona Gherghe

Prezentatoarea emisiunii ”Mireasa” a mai spus că Bianca, a trăit un deceniu alături de familia ei și și-a amintit cu drag de momentul când a cunoscut-o pentru prima oară.

”Acum 10 ani si o luna, asadar, pe 24 septembrie, intr-o zi calda de toamna, a venit in curte. Am gasit-o pe masa de afara, cum se vede si in imagine”, a mai scris Simona Gherghe în online.

