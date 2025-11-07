Vestea uriașă primită de jucătorul FCSB după 1-3 cu Basel! Și-a schimbat cetățenia și a fost convocat în premieră la națională

ADVERTISEMENT

Unul dintre jucătorii campioanei României care nu a fost folosit în partida FC Basel – FCSB 3-1, din etapa a 4-a a grupei de Europa League, a primit telegramă de convocare la națională după ce și-a schimbat cetățenia.

Un jucător de la FCSB a fost convocat la noua națională

Este vorba de mijlocașul ghanez Baba Alhassan, care a decis ca de acum înainte să reprezinte Uganda. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani s-a născut la Accra din tată ghanez și mamă din Uganda.

Nebăgat în seamă până acum de selecționerii Ghanei, mijlocașul defensiv de la FCSB a decis să se reorienteze. A ales să evolueze pentru naționala țării de origine a mamei sale și și-a schimbat și naționalitatea cu această ocazie.

La scurt timp după ce a făcut acest pas, Baba Alhassan a fost convocat la reprezentativa Ugandei, care va juca două meciuri amicale în luna noiembrie. Mai întâi va întâlni Ciad, pe 15 noiembrie, urmând ca patru zile mai târziu să dea piept cu Maroc.

La naționala Ugandei, jucătorul campioanei României va fi coleg cu un alt fotbalist care evoluează în SuperLiga. Este vorba de fundașul central Elio Capradossi de la Universitatea Cluj.

Ce scriu africanii despre decizia lui Alhassan

Presa africană a acordat spații largi acestei vești, după ce selecționerul Paul Put l-a convocat în premieră pe Baba Alhasan, și consideră că mijlocașul FCSB va reprezenta o soluție excelentă pentru formația Ugandei.

”Mijlocașul născut în Ghana, Alhassan Baba, a primit prima sa convocare la echipa națională a Ugandei pentru viitoarele amicale internaționale, marcând un pas semnificativ în cariera sa internațională.

Jucătorul evoluează în prezent pentru FCSB în România, a fost unul dintre jucătorii remarcabili ai clubului în acest sezon, având 21 de apariții în toate competițiile. Consecvența și versatilitatea sa la mijlocul terenului au atras atenția tehnicienilor din Uganda.

Deși convocarea a stârnit discuții privind schimbarea naționalității sale, Baba și-a exprimat clar intențiile – vrea să joace fotbal internațional, având în vedere Cupa Africii 2025. Născut în Ghana, dar eligibil să reprezinte Uganda prin intermediul mamei sale, decizia lui Baba subliniază ambiția sa de a apărea pe scena continentală.

Convocarea sa oferă un impuls major opțiunilor de la mijlocul terenului pentru echipa Ugandei, care se pregătește pentru un calendar internațional încărcat, care duce la Cupa Africii pe Națiuni de anul viitor”, a scris .

Baba Alhassan, încercat fundaș central de Gigi Becali

Baba Alhassan a fost achiziționat de FCSB la începutul anului 2024 de la FC Hermannstadt, însă nu a reușit să-și câștige un post de titular. El este adesea rezervă și joacă în primul ”11” atunci când există absenți.

Așa s-a întâmplat și în ultima perioadă, când ”roș-albaștrii” au avut numeroase probleme la nivelul fundașilor centrali. Noul internațional ugandez a fost tras în centrul defensivei, însă evoluțiile sale au fost modeste, culminând cu .

După acest joc, Gigi Becali a pus tunurile pe el și a anunțat că nu va mai juca niciodată fundaș central. ”Golurile amândouă le-am luat de la Baba. Primul gol, depășit. Al doilea, 11 metri aiurea. De unde să-l scoți pe altul? Să nu poți să pui mâna pe minge în fața unei piticanii de jucător… Asta e, ce să fac?”, a declarat Becali.

Baba Alhassan a revenit la mijlocul terenului în partida cu Bologna, însă . Din acel moment a fost trecut din nou rezervă. A jucat o repriză cu Gloria Bistrița în Cupă, câteva minute pe final în victoria cu U Cluj și a rămas pe bancă la întâlnirile cu UTA și FC Basel.