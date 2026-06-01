Vestea zilei! Andres Iniesta a semnat primul contract de antrenor principal

Andres Iniesta (42 de ani) este recunoscut drept unul dintre cei mai mari mijlocași ai tuturor timpurilor. Chiar dacă nu au mai apărut multe detalii despre cariera sa de fotbalist în spațiul public, spaniolul a jucat până la finalul anului 2024. Retras din activitate, fostul star al Barcelonei își va începe prima aventură ca antrenor principal.

Andres Iniesta a semnat! Pe cine va antrena spaniolul

Încă din 2018, de la vârsta de 33 de ani, la Vissel Kobe. Mijlocașul a jucat timp de șase sezoane în „Țara Soarelului Răsare”, însă fiind un campionat mai puțin vizibil, pare că ibericul s-a retras din fotbal de o viață. În realitate, el și-a agățat ghetele în cui abia la finalul anului 2024, după ce în ultimul sezon a jucat în liga secundă din Emiratele Arabe Unite, pentru Emirates Club.

Se pare că în timpul ultimului său sezon ca fotbalist și-a creat relații în zona Golfului, deși a stat doar un an acolo, iar cariera de antrenor și-o va începe tot Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Andres Iniesta își va începe prima aventură în antrenorat pe banca clubului Gulf United: „Poveste exclusivă confirmată! Andres Iniesta a semnat un contract de antrenor principal cu Gulf United FC. Primul capitol în această poziție pentru legenda spaniolă”, a scris Fabrizio Romano pe profilul său de X.

Ce jucători experimentați va avea Andres Iniesta sub comandă

Chiar dacă este vorba doar de a doua ligă din Emiratele Arabe Unite, Gulf United, echipă ce a terminat sezonul doar pe locul al zecelea, are jucători cu CV-uri impresionante. Printre aceștia se regăsesc jucători cu meciuri pentru naționalele Olandei sau Suediei.

La mijlocul terenului, Iniesta îl va antrena pe Leroy Fer, fotbalist cu 11 selecții și un gol în tricoul „Portocalei Mecanice”. De-a lungul carierei sale, Fer a jucat pentru Feyenoord și Twente în Eredivisie, dar și pentru Swansea City și QPR în Championship. Robin Quaison este și el un fotbalist interesant. Fostul atacant de la Mainz are doar 32 de ani și încă ar putea face față la un nivel mult mai bun. El are nu mai puțin de 52 de selecții în naționala Suediei pentru care a marcat 14 goluri.

Dacă la mijloc și în compartimentul ofensiv Gulf United deține câte un jucător interesant, lucrurile continuă la fel atât în poartă, cât și în apărare. Între buturi Iniesta îl va avea pe Oscar Kelly, tânăr portar ce și-a făcut junioratul la FC Liverpool, în timp ce în centrul defensivei va beneficia de serviciile lui Julian Jeanvier, francez cu meciuri pentru Stade Reims, Brentford și Kayserispor.