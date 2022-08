Vești bune de pe „frontul” războiului energetic. Ipoteza politologilor: România și Franța, salvate de capacitățile nucleare?

Uniunea Europeană fierbe. După ce, a solicitat plafonarea prețului energiei, precum și decuplarea costului energiei electrice de cel al gazelor. Până la urmă, cine va câștiga, practic, acest război, atât timp cât „experții” s-au trezit că Europa este dependentă de Vladimir Putin? Această întrebare, precum și evaluarea șanselor de „supraviețuire” ale României ne dau bătăi de cap…

Cristian Pîrvulescu: „Franța și România stau mai bine decât multe state europene, pentru că dispun de energie nucleară”

La nivel european și chiar mondial, situația resurselor energetice a devenit explozivă. Dincolo de situația „din teren” a războiului din Ucraina, era de presupus că factorii decizionali, precum și analiștii, să prevadă o asemenea stare de fapt. Oare, nu eram conștienți de acest fenomen, mai ales că aveam la îndemână precedente precum conflictul din Georgia? Mai mult, Europa se confruntă cu o triplă criză: alimentară, energetică, financiară….

Analistul politic Cristian Pîrvulescu a reușit să răspundă la o serie din întrebările care ne macină: „Am fost conștienți de posibilitatea apariției acestui fenomen, dar încă de la începutul războiului au existat viziuni diferite. Părea imposibil și irațional ca războiul să se desfășoare în alt mod”.

Din acest motiv, criza a lovit, în primul rând, Germania, deoarece această țară este dependentă în mod special de , și ulterior Italia, țări care sunt obligate la măsuri urgente. „Dintre țările „mici” putem enumera anumite state din Europa Centrală, în primul rând Austria, iar acesta este și motivul pentru care a cerut plafonarea prețului energiei în UE”, a adăugat Cristian Pîrvulescu.

Și totuși, politologul are o soluție care, în prima fază, are darul de a ne liniști. „Nu toate statele se găsesc în aceeași situație. Spre exemplu, Franța și România stau mult mai bine decât majoritatea statelor europene, pentru că dispun de energie nucleară”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Cristian Pîrvulescu.

Protestatarii împotriva restricțiilor + simpatizanții partidelor extremiste = „I love” Rusia!

Analistul politic a continuat, în același spirit: „Sigur, din acest punct de vedere, Franța se află înaintea României, care nu prea și-a dezvoltat capacitățile, dar are posibilitatea de a produce. În plus, țara noastră are și acces la gaze…”

Comentatorul politic a amintit faptul că țara noastră nu dispune de o capacitate de gaz de invidiat, însă, „în momentul de față, resursele noastre par suficiente pentru a putea supraviețui, în condițiile unei ierni normale”.

Interlocutorul nostru este de părere că restul statelor din Europa sunt mult mai afectate, pentru că dependențele sunt construite în zeci de ani și nu pot fi schimbate într-un timp foarte scurt. Există, însă, excepții, mai ales printre vecini…

„ și mizează foarte mult pe faptul că această legătură îi va permite accesul la gaze ieftine, așa cum s-a întâmplat dintotdeauna. Îmi aduc aminte că, încă de anul trecut, în perioada premergătoare războiului, pe rețelele de socializare din România deja se făcea comparația între prețul mare al gazului cumpărat de țara noastră și prețul rezonabil al gazului achiziționat de Ungaria”, a detaliat Cristian Pîrvulescu.

Acesta a subliniat tipologia „opinanților” care se găseau pe aceeași parte a baricadei, în mai multe contexte social–politice: „În general, cei care se manifestau împotriva restricțiilor cauzate de epidemia COVID–19 și erau apropiați de partidele extremiste promovau și la noi ideea că România ar trebui să aibe o altă relație cu Rusia!”

Războiul energetic va fi câștigat de… cine rămâne în picioare. Rușii ard gazul, ca să nu-l vândă

Și totuși, cine va câștiga războiul energetic? Cristi Pîrvulescu a răspuns fără șovăială: „Foarte simplu: cine rămâne în picioare! În momentul actual, este greu de anticipat. Rusia va dori să îngenuncheze atât UE, cât și Ucraina, pe timpul iernii. Până atunci nu va recurge la operațuni militare costisitoare, deoarece deja capacitățile Moscovei sunt limitate, iar rușii au nevoie de bani pentru a îndeplini alte scopuri”.

„În plus, ei nu mai vând nici petrol și nici gaze naturale. Mai în glumă, mai în serios, ard gazul, ca să nu-l vândă, pentru că, unii de la Kremlin consideră că orice dependență economică față de Occident este o slăbiciune și, din acest motiv, preferă să șantajeze”, a completat intervievatul FANATIK.

Partenerul nostru de dialog a reamintit că această practică de tip moscovit nu este o noutate. Primul șantaj s-a petrecut în perioada 2008 – 2009. În acel context, am avut parte de un alt război, și anume conflagrația din .

Se pare că decursul ulterior al evenimentelor nu a fost altceva decât consecința întâlnirii NATO, din mai 2008, de la București, „unde cererile lui Putin, formulate într-o manieră arogantă, deși peste numai o lună urma să devină doar prim ministru, au fost acceptate. Strategia a folosit, pentru că Ucraina și Georgia nu au fost invitate să adere la NATO”.

Cristian Pîrvulescu susține că, ulterior, Germania a considerat că a găsit o soluție în raporturile cu Putin și că acesta va da dovadă de un comportament rațional, ceea ce nu s-a întâmplat: „Analiștii germani și cei americani au gândit situația dintr-o perspectivă rațională. Au crezut că această formulă va avea câștig de cauză, iar deschiderea comerțului va face ca relațiile dintre Rusia și UE să crească și condițiile războiului să se schimbe”.

Joe Biden, printre liderii „unși cu toate alifiile”, dar păcăliți de Moscova

Cu toate acestea, este aproape de neînțeles cum oameni politici educați, din toată lumea, specialiști în domeniul economic și strategi militari nu au intuit o situație care, cel puțin în acest moment, părea previzibilă. Probabil, unul dintre motive a fost legat de faptul că, inițial, puține voci preziceau un război de durată, iar altele și-au imaginat că pot chiar obține profit de pe urma conflictului din Ucraina…

„Din păcate, , nu au luat în calcul elementele de tip ideologic, care au făcut ca Moscova să-și urmărească unicul obiectiv, revitalizarea imperiului rus”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

Analistul politic a atras atenția, încă o dată: „Războiul economic este parte a războiului total și vorbim despre teoria lui , continuarea războiului prin alte mijloace”.

Așadar, războiul economic va continua, alături de celelalte tipuri de agresiune pe care Rusia le dezvoltă în momentul de față, cu scopul de a obține o pace favorabilă.

„Pentru ruși, este important să-și tragă sufletul…”

Cu toate acestea, potrivit predicției profesorului universitar, „Rusia nu va ieși învingătoare din conflict, dar o pace favorabilă, care ar recunoaște ocuparea teritoriilor din Ucraina, i-ar putea satisface pe liderii de la Kremlin”.

Conform spuselor partenerului nostru de dialog, nici situația la care s-a referit nu va reprezenta o soluție definitivă, ci doar o amăgire, deoarece conflictul va continua, într-un fel sau altul.

„Dar, pentru ruși este important să-și tragă sufletul. Moscova nu mai are capacitatea de a aduna trupe și de a folosi armament greu, astfel că deja este epuizată de un război care durează de șase luni și care s-a dovedit extrem de costisitor. Din acest motiv, fără niciun fel de scrupul, va recurge la șantajul energetic”, a adăugat, cu fermitate, Pîrvulescu.

„Câinii latră”, angajamentul OPEC Plus funcționează mai departe

Analistul politic este de părere că UE a fost luată pe nepregătite de acest război. Cristian Pîrvulescu a amintit despre contractul care reprezintă un angajament între Rusia și Arabia Saudită ce datează încă din 2017 și a stabilit ca prețurile la energie (petrol, gaze etc.) să fie coordonate de cele două țări.

Specialistul a amintit că, în anul 2020 a intervenit pandemia, criză care a schimbat raporturile de forțe și, din pricina faptului că nu dispunea de resursele energetice și financiare ale Arabiei Saudite, Rusia a fost obligată să crească producția, ignorând parteneriatul respectiv.

„A urmat un mic conflict economic între Arabia Saudită și Rusia, pierdut clar de Moscova. Arabia Saudită are costuri foarte mici pentru exploatarea petrolului, în comparație cu Rusia. În momentul în care producția crește, prețul scade, iar Federația Rusă piede. Arabia Saudită are barilul cotat la cifra de 6 dolari, în timp ce, în cazul Rusiei vorbim despre 30 – 40 de dolari”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

În momentul de față, OPEC Plus funcționează. Altfel spus, vizita lui Joe Biden în Arabia Saudită nu a avut ca finalitate scăderea prețului petrolului. „Toată lumea afirmă că nu dispune de posibilități, ceea ce, evident, este o mare minciună. Putin a reușit să creeze un front anti–occidental”, a pus degetul pe rană comentatorul politic.

Între ipotetica „mână invizibilă” și „jocul” Germaniei pe piața resurselor

Revenind la începutul discuției noastre, Cristian Pîrvulescu consideră că UE sau Austria pot pretinde oricând plafonarea prețului gazului. Însă, problema stă în faptul că acesta este stabilit de către producători. Din pricina faptului că aceste cantități de gaz și de petrol sunt mici, prețul este unul ridicat…

„Mie îmi „plac” economiștii care susțin că totul este o chestiune „de piață”, unde intervine o mână invizibilă ce stabilește raportul între vânzare și cumpărare. Care „mână invizibilă”?… Mâna lui Putin!”, s-a amuzat, amar, interlocutorul nostru.

Revenind la tonul serios, specialistul în politică externă a explicat că discutăm exclusiv despre un acord politic. Practic, prețurile acestor resurse sunt determinate politic și fac parte din instrumentele de șantaj asupra Occidentului.

„Fenomenul respectiv apare într-un context special. Arabia Saudită nu recurge întâmplător la această tactică. Nu dorește să vadă un imperiu rus puternic, dar se teme de „revoluția verde”, a punctat Pîrvulescu.

Acesta a menționat că, în condițiile în care „revoluția verde” și-ar atinge obiectivele, Arabia Saudită și alte state nu ar mai dispune de marfa pe care ar fi urmat s-o plaseze pe piața mondială.

Profesorul universitar a detaliat: „Aici apare o problemă extrem de importantă, pe care Germania nu a dorit să o accepte, anume decuplarea prețului energiei electrice de la prețul gazului. Este esențial, pentru că, deloc întâmplător, această cuplare este opera Germaniei, care, în privința energiei electrice este dependentă de petrol”.

Solidaritate între statele puternice, în privința prețurilor mari

Cristian Pîrvulescu susține că situația prezentată anterior nu este familiară altor state, care produc energie electrică și din alte surse (hidro, solară, nucleară), însă Germania are și o poziție geografică aparte.

„Această țară nu poate produce energie solară la nivelul Spaniei, cu toate că am avut parte de o vară foarte călduroasă și secetoasă. Și totuși, în comparație cu România, pentru perioada verii, Germania dispune de o foarte bună producție energetică de tip solar și eolian”, a explicat specialistul în probleme de geopolitică.

În esență, dincolo de pretențiile Austriei sau de adâncirea crizei, lucrurile sunt simple: „Noi putem cere orice, dar nu avem cu cine să negociem. Nici măcar americanii, canadienii sau norvegienii nu vor fi de acord să micșoreze prețurile. Până la urmă, producătorul încearcă să obțină un anumit profit. În condițiile actuale, cei mai importanți producători impun un anumit preț și totul este clar!”

„În România, exploatăm gaze naturale. Este logic să obținem profit!”

Analistul politic a reamintit faptul că toate încercările, vechi de decenii, de a liberaliza piața internațională s-au transformat într-un eșec. Pîrvulescu a precizat că observăm foarte bine acest fapt prin apariția OPEC-ului (în plină criză petrolieră), care fost menit să pună Occidentul într-o situație nefavorabilă.

Sunt, totuși, anumite excepții: „E drept, au existat momente în care lucrurile au evoluat în altă direcție, în sensul în care prețurile au scăzut foarte mult. Dar, oricum, în asemenea momente, unii stabilesc prețul și fac jocurile, astfel că va fi foarte greu să ne descurcăm altfel decât prin energii pe care le putem produce”.

Pentru că am început discuția referindu-ne la situația din țara noastră, dar am vorbit și despre plafonarea prețului gazului, interlocutorul nostru a oferit o soluție: „În România, exploatăm gaze naturale. Nu e logic să obținem un profit de pe urma lui? Ar trebui să-l vindem la prețuri mici și să ignorăm regulile pieței și să ieșim în pierdere?…”

„În continuare, funcționează viziunea comunistă, care presupunea că noi putem stabili exact care este justețea prețului. Acest preț este stabilit de raportul cerere – ofertă. Dacă oferta este mică, iar cererea, mare, prețul este ridicat. Dacă nu se întâmplă așa, apar o sumedenie de probleme”, a încheiat Cristian Pîrvulescu.