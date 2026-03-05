Sport

Vești bune despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Surpriza pe care i-a pregătit-o Ionuț Lupescu

Iulian Stoica
05.03.2026 | 06:30
Vesti bune despre starea de sanatate a lui Cornel Dinu Surpriza pe care ia pregatito Ionut Lupescu
Vești bune despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Ionuț Lupescu i-a pregătit o surpriză. Foto: Colaj Fanatik
Suporterii dinamoviști au motive de bucurie. Starea de sănătate a lui Cornel Dinu s-a îmbunătățit, iar fostul său elev, Ionuț Lupescu, știe deja ce surpriză să îi facă.

Ionuț Lupescu i-a pregătit o surpriză lui Cornel Dinu

Deși anul trecut a suferit o intervenție chirurgicală la șold, starea de sănătate a lui Cornel Dinu s-a îmbunătățit vizibil. Anunțul a fost făcut de Ionuț Lupescu, care își dorește să îl ducă pe fostul său antrenor la parcul Dinamo București pentru a vedea în ce stadiu se află lucrările, atunci când vremea va fi mai caldă în București.

„Am păstrat legătura cu nea Cornel, nu zilnic, dar am mai vorbit la câteva săptămâni. E oricum mult mai bine față de acum câteva luni, pentru că doarme mai bine, a renunțat la anumite somnifere, chiar dacă se culcă foarte târziu și se trezește foarte târziu.

Se aude și din vocea lui că vorbește mult mai clar, e puțin slăbit pentru că stă prea mult mult în casă și nu se plimbă, dar sper să vină căldură și să îi arăt ce e în parcul Dinamo, ce s-a făcut acolo sau ce nu mai e acolo”, a declarat Ionuț Lupescu, potrivit Digi Sport.

Cornel Dinu se confruntă cu depresia

Cornel Dinu mărturisea, într-o intervenție la „FANATIK DINAMO”, în august 2025, că se luptă cu depresia. În afara drumurilor la spital, fostul antrenor al echipei din Ștefan cel Mare își petrece timpul aproape exclusiv acasă, evitând să iasă din locuință.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră”, a declarat Cornel Dinu.

