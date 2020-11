Vești bune pentru acești români. Anunț oficial: cresc salariile

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a afirmat că rezultatele pozitive ale economiei românești se vor reflecta în creșterea pensiilor și salariilor. În ce privește salariul minim pe economie, majorarea ar trebui făcută după o formulă matematică limpede, fără să fie luate în calcul considerente politice.

Florin Cîțu a făcut aceste aprecieri în cadrul conferinței de presă în care a anunțat că economia României a crescut cu 5,6% în trimestrul 3 al acestui an.

„Revenirea economiei, deci trimestrul 3 în 2020 relativ la trimestrul 2 este cea mai rapidă revenire a economiei noastre din ultimii 20 de ani”, a declarat Florin Cîțu.

Salariul minim, stabilit după o formulă clară

Întrebat dacă această creștere se va reflecta în creșterea pensiilor și a salariului minim pe economie, ministrul de Finanțe a răspuns: „Ştiţi foarte bine că am spus că pensiile vor creşte în fiecare an în perioada următoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor creşte în fiecare an. Da, ai nevoie de creştere economică pentru a creşte şi pensiile şi salariile şi creşterea economică se va reflecta în creşterea pensiilor şi a salariilor.”

Florin Cîțu a evitat să precizeze cu cât ar putea fi crescute pensiile și salariul minim, dar a pledat pentru adoptarea unei formule după care să se facă aceste creșteri, formule care să fie respecitate pe o perioadă mai lungă.

„Aş vrea să păstrăm totuşi o formulă pe care să nu o mai modificăm. Vreau să scot elementul acesta de politic din negocierile pe salariul minim. Anul trecut am venit cu o formulă care cred că este foarte bună, e transparentă, toată lumea ştie indicatorii şi o formulă care nu penalizează dinamica salariului minim în ani cum este acesta, în care ai o contracţie sau ai o scădere a economiei. Aş merge pe pastrarea acestei formule şi pentru anii viitori. Altfel, în momentul în care introduci politicul în negociere, acest element politic de subiectivism, atunci apar efecte negative pentru economie”, a spus Cîțu.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, joi, în ședința de Guvern, că au început discuțiile la sediul ministerului între patronate și sindicate legate de nivelul salariului minim în 2021, fără să se ajungă încă la o decizie. Patronatele au cerut înghețarea salariului minim, în timp ce sindicatele vor majorarea acestuia.

Ultima majorare a salariului minim a avut loc pe 1 ianuarie 2020, când a crescut de la 2.080 de lei la 2.230 de lei.