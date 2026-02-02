Vești bune pentru bolnavii de cancer: noi medicamente pe lista celor compensate. Oncolog: „Beneficiile sunt uriașe”

ADVERTISEMENT

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va introduce noi medicamente în lista celor compensate și gratuite. Aici sunt vizați pacienții oncologici și cei cu boli grave și rare. Astfel, bolnavii vor avea la dispoziție alte 33 de tratamente pe care le vor putea accesa. Ce spun medicii cu privire la noile tratamente introduse.

Mai multe medicamente oncologice și pentru boli grave pe lista celor compensate

Alexandru Rogobete a anunțat că a reușit să accelereze decisiv procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite. Astfel, a introdus noi medicamente pe aceasta, un număr de 33. Tot el amintește că și în septembrie 2025 a reușit să adauge 41 de molecule noi.

„Concret, în oncologie introducem, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.

În același timp, asigurăm acces la tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice”, a transmis ministrul.

În acest context, Rogobete a menționat că această schimbare va oferi tratamente moderne disponibile în România, iar oamenii se vor putea trata prin costuri mai mici. Mai mult, ministrul a mai precizat că pachetul de măsuri este pus în transparență decizională, prin proiect de Hotărâre de Guvern.

De asemenea, Rogobete a amintit că, în septembrie, au mai fost adăugate și alte medicamente pentru pacienții care se confruntă cu precum de prostată avansat, sensibil la hormoni, amiloidoză ereditară, colită ulcerativă activă și boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenționale, astm bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii și angioedem ereditar recurent. Vizați au fost și cei care se luptă cu leucemie limfocitară cronică, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie, cu mielom multiplu recidivat și refractar și cu infecția cu HIV-1, în cazul copiilor.

Cât de avantajați sunt pacienții oncologici

Contactat de FANATIK, dr. Dragoș Median, medic primar Oncologie Medicală, a afirmat că este „interesantă lista” și reprezintă un avantaj pentru bolnavi, deoarece medicamentele sunt foarte „țintite” și sunt dedicate celor care au anumite mutații. În același timp, acesta a subliniat faptul că doar o mică parte din pacienții din România vor fi ajutați de această listă, însă rezultatele vor fi spectaculoase în cazul lor.

„Medicamentele sunt extrem, extrem de țintite, ceea ce implicit înseamnă că se adresează unei minorități de pacienți, dar în cazul acestor minorități rezultatele sunt absolut spectaculoase. Deci, e o decizie bună, nu cred că impactul bugetar va fi foarte mare, pentru că, repet, e ultra țintită populația pe care se duc medicamentele acestea, dar pentru această populație beneficiile sunt uriașe”, a declarat dr. Dragoș Median.

Cât despre medicamentul radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată introdus pe această listă de Ministerul Sănătății (Lutetium/ 177Lu), despre care Alexandru Rogobete susține că este pentru prima dată în sistemul public adăugat, medicul oncolog precizează că „acționează specific și extrem de targetat”.

„E un gen de radioterapie cu administrare sistemică, să zicem, doar pe celulele maligne. Cu alte cuvinte, restul organismului nu e expus la radiație. E strict localizat la nivel celular. E foarte deștept medicamentul”, a adăugat medicul.

Cât de accesibile vor fi tratamentele

„Mi se pare o listă foarte interesantă. România, în general, stă bine la medicamentele oncologice, mai bine în comparație cu alte țări. Avem, într-adevăr, întârzieri până când sunt puse pe piață, față de țările bogate din Uniunea Europeană, dar în momentul în care sunt trecute pe decontare în general există acces la ele. Nu sunt probleme. Lista asta conține, mai ales medicamente extrem de targetate, ceea ce înseamnă că ai o populație clar definită și beneficiul pentru fiecare în parte e foarte mare”, a declarat medicul oncolog Dragoș Median pentru FANATIK.