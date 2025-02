Vești bune pentru Dinamo! Zeljko Kopic a vorbit despre situația lui Dennis Politic. Antrenorul croat, impresionat de victoria FCSB-ului din meciul cu PAOK

Dinamo joacă sâmbătă seara, de la ora 20:00, pe teren propriu, cu Farul Constanța. „Câinii roșii” își doresc o nouă victorie în Superliga. Zeljko Kopic, antrenorul echipei, a vorbit la conferința de presă despre următorul meci, dar și despre situația lui Dennis Politic. În plus, tehnicianul croat a spus și câteva cuvinte despre victoria rivalilor de la FCSB în fața celor de la PAOK.

Dennis Politic revine în lotul lui Dinamo! Anunțul lui Zeljko Kopic

Recuperarea a decurs bine, iar Kopic a anunțat că extrema stângă va face parte din lot pentru duelul cu Farul Constanța.

Antrenorul celor de la Dinamo a fost reținut în declarații. El este de părere că, deși Farul Constanța nu trece prin cea mai bună perioadă din punct de vedere sportiv, Gică Hagi are în lot mulți jucători care pot face diferența într-un astfel de meci.

„Cei de la Farul au multă calitate. Poate că n-au avut rezultatele dorite în acest sezon, dar este o echipă bună, cu idei tactice clare. Este un oponent pe care-l respectăm, vom pregăti meciul cât de bine putem, vom încerca să luăm controlul meciului de la început și ne dorim cele trei puncte.

(n.r. despre Dennis Politic) Va fi parte din lot, cu siguranță. Vom vedea dacă va juca, depinde de cursul jocului, dar el este ok.

Nu am fost mulțumit de startul meciului cu Botoșani, au presat foarte bine, intens. Înainte de noi, au jucat foarte bine acasă, au o echipă bună. În prima parte a meciului n-am fost buni, în partea a doua a meciului am avut mai multă stabilitate. Consider că remiza a fost corectă, am fost mulțumit de repriza a doua”, a explicat antrenorul celor de la Dinamo.

Kopic, impresionat de victoria FCSB-ului

Pe finalul conferinței de presă, Zeljko Kopic a vorbit și despre victoria fabuloasă obținută de FCSB în Europa League.

„(n.r. despre victoria celor de la FCSB cu PAOK) Felicitări lor! Câștigaseră deja acolo o dată. Au o mentalitate bună, au fost foarte buni ieri și merită această victorie.

Au calitate, dar au și experiență, au jucat foarte multe meciuri europene în acest sezon, 17 la număr. Ca să ajungi la acest nivel, trebuie să faci lucruri bune. Toate echipele din play-off au calitate, dar FCSB are un pas înainte în acest moment”, a mai spus Zeljko Kopic.