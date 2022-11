Vești bune pentru FC U Craiova 1948! Cel mai titrat fotbalist a revenit sub comanda lui Nicolo Napoli pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Video

FC U Craiova 1948 a primit o veste excelentă . Kyriakos Papadopoulos, cel mai titrat fotbalist din lot, a revenit la antrenamente alături de restul echipei după o pauză de peste două luni.

FC U Craiova 1948 caută să își ia revanșa în campionat în fața Universității Craiova. În tur, formația pregătită de Mirel Rădoi s-a impus cu 2-1 prin golurile marcate de Hanca și Ivan. Totuși, formația finanțată de Adrian Mititelu a primit o doză de optimism .

Kyriakos Papadopoulos a revenit la antrenamente alături de restul lotului după o pauză de peste două luni. i de la jumătatea lunii octombrie.

Refăcut după accidentare, Kyriakos Papadopoulos se antrenează de ieri, 28 noiembrie, cot la cot cu restul lotului pregătit de Nicolo Napoli. Cel mai titrat fotbalist din lotul oltenilor se integrase rapid în cadrul clubului, .

Kyriakos Papadoupoulos, cel mai titrat fotbalist din lotul lui FC U Craiova 1948

FC U Craiova 1948 impresiona în perioada de mercato din vară când reușea să-l aducă liber de contract pe Kyriakos Papadoupoulos, fotbalist cu 136 de meciuri în Bundesliga pentru Schalke, Leverkusen, Leipzig și Hamburg.

Cotat la 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt, Kyriakos Papadoupoulos este cel mai titrat fotbalist de la FC U Craiova. Fundașul grec, care a venit în Bănie după ce s-a despărțit de Atromitos, a cucerit 2 titluri de campion al Greciei cu Olympiakos și o Cupă a Greciei.

Fundașul în vârstă de 30 de ani a câștigat Cupa și Supercupa Germaniei cu Schalke în sezoanele 2010-2011 și 2011-2021. În sezonul actual, Papadoupoulos a evoluat în 9 partide pentru FC U Craiova 1948, iar în șapte dintre ele a fost folosit ca titular.

Adrian Mititelu a vorbit înaintea partidei FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova: „Ce am sperat și am visat la început și unde suntem acum”

Adrian Mititelu a oferit detalii despre situația de la FC U Craiova 1948 înaintea derby-ului de pe Stadionul „Ion Oblemenco” cu Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a dezvăluit că este o presiune mare în vestiar înainte de meciul revanșă.

„Este un meci foarte greu, întâlnim una dintre cele mai bune echipe din campionat. În ultimele două meciuri meritam să câștigăm, dar am pierdut ambele meciuri. În ultimul meci am dominat de la un capăt la altul. Sperăm că avem parte de un arbitraj corect, pentru că la ultimele două meciuri i-a ajutat arbitrul să câștige.

Sperăm să avem un arbitraj corect și să facem un meci bun. Deși pleacă favoriți, eu toată viața mea am fost un optimist și chiar cred că putem să facem un rezultat bun. Repet, întâlnim o echipă foarte, foarte puternică. O echipă care este pe penultimul loc, ce să mai vorbim, suntem într-o presiune extraordinar de mare. Ce am sperat și am visat la început și unde suntem acum”, a fost mesajul lui Adrian Mititelu.