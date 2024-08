Darius Olaru, eliminat direct în meciul cu Poli Iași (0-1) pentru , a primit două etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină a FRF. Astfel, căpitanul FCSB nu va rata derby-ul cu CFR Cluj de la jumătatea lunii septembrie.

Vești bune pentru FCSB! A venit decizia FRF în cazul lui Darius Olaru, eliminat în partida cu Poli Iași

în minutul 36 al meciului cu Poli Iași din Ghencea, scor 0-1, în etapa a 6-a din SuperLiga. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a avut o intervenție imprudentă asupra lui Mihai Bordeianu.

ADVERTISEMENT

În primă fază, internaționalul român a fost avertizat cu „galben”, însă a fost eliminat direct după ce arbitrul a revăzut faultul la monitorul VAR de la margine. Darius Olaru a fost sancționat de Comisia de Etică și Disciplină a FRF cu două etape de suspendare și o amendă de 5.000 de lei.

„FC FCSB vs. ACSM Politehnica Iași – Eliminare Olaru Darius Dumitru (gazde) – În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată pe .

ADVERTISEMENT

Ce meciuri ratează Darius Olaru?! Revine cu CFR Cluj

Darius Olaru, eligibil pentru „dubla” cu LASK Linz din play-off-ul UEFA Europa League, va rata meciurile FCSB-ului din SuperLiga cu Hermannstadt (deplasare) și UTA Arad (acasă). Campioana României .

Cel mai în formă fotbalist al roș-albaștrilor va fi disponibil începând cu derby-ul contra CFR Cluj, în etapa a 9-a din SuperLiga. Darius Olaru a primit două etape de suspendare pentru că a încasat direct cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT

Totuși, fotbalistul ar fi putut încasa mai multe etape de suspendare, ținând cont de intensitatea faultului asupra lui Mihai Bordeianu. După derby-ul cu CFR Cluj, FCSB le înfruntă pe Petrolul (acasă) și Sepsi (deplasare).

CFR Cluj și U Cluj, amendate de FRF

Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal a analizat și incidentele de la derby-ul CFR Cluj – U Cluj, scor 2-3, în etapa a 4-a din SuperLiga. Suporterii celor două rivale au fost protagoniștii mai multor incidente pe parcursul meciului din Gruia.

ADVERTISEMENT

În urma evenimentelor, CFR Cluj a fost amendată cu 10.000 de lei, în timp ce U Cluj a primit o sancțiune financiară de 5.000 de lei. „FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, este decizia Comisiei de Disciplină a FRF.