Vești bune pentru Filipe Coelho! Doi titulari ai Universității Craiova revin după accidentări. Exclusiv

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul de campionat cu FC Hermannstadt. Din informațiile FANATIK, doi titulari de drept revin în lot după accidentări.
Traian Terzian
13.12.2025 | 08:30
Doi titulari de la Universitatea Craiova revin după accidentări. Sursă foto: colaj Fanatik
Oltenii își ling rănile după înfrângerea cu Sparta Praga din Conference League, dar Filipe Coelho a primit și o veste bună. Doi dintre titularii Universității Craiova sunt pregătiți să revină în lot.

Revenire la Universitatea Craiova pentru doi titulari

Universitatea Craiova trebuie să treacă peste eșecul cu Sparta Praga, iar prima ocazie o are în partida din deplasare cu FC Hermannstadt, din etapa a 20-a a SuperLigii, programată duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30.

FANATIK a aflat că doi dintre jucătorii de bază ai ”alb-albaștrilor”, Carlos Mora și Vladimir Screciu, sunt refăcuți după accidentările suferite și vor fi incluși în lot pentru întâlnirea de la Sibiu.

Rămâne de văzut dacă antrenorul Filipe Coelho îi va forța în jocul cu FC Hermannstadt sau îi va menaja în vederea duelului decisiv din deplasare cu AEK Atena, din ultima etapă a grupei de Conference League.

Carlos Mora nu a mai jucat de o lună

Unul dintre cei mai buni jucătorii ai Universității Craiova în prima parte a actualului sezon, Carlos Mora s-a accidentat pe 14 noiembrie, într-un meci pe care naționala statului Costa Rica l-a pierdut cu Haiti, scor 0-1, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Jucătorul de bandă dreaptă în vârstă de 24 de ani a suferit o ruptură la coapsa stângă și a ratat meciurile de campionat cu FC Argeș, U Cluj și CFR Cluj, cel din Cupa României cu Petrolul și duelurile din Conference League cu Mainz și Sparta Praga.

Vladimir Screciu a lipsit la eșecul cu Sparta Praga

Vladimir Screciu va fi și el apt pentru meciurile din finalul acestui an, după ce nu a putut evolua în înfrângerea cu Sparta Praga. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, internaționalul român a avut o contractură musculară.

Revenirea lui este o veste extraordinară pentru antrenorul portughez Filipe Coelho, care însă nu-i va avea la dispoziție pe accidentații Tudor Băluță și Mihnea Rădulescu.

