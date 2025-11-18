Vești bune pentru Filipe Coelho și Universitatea Craiova! Unul dintre jucătorii importanți de națională ar fi scăpat de o accidentare gravă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho și Universitatea Craiova au primi vești bune înaintea meciului cu FC Argeș din SuperLiga. Anzor Mekvabișvili s-a accidentat la naționala Georgiei, însă problemele sale medicale nu sunt foarte grave. Jucătorul din Bănie s-a ales cu o contractură puternică, dar va reveni în timp util pe gazon.

Anzor Mekvabișvili ar fi scăpat de o accidentare gravă

Din informațiile FANATIK, accidentarea lui Anzor Mekvabișvili din timpul meciului Georgiei cu Spania nu ar fi extrem de complicată. Se pare că ar fi vorba de o contractură puternică, pe care mijlocașul Științei a resimțit-o în timpul jocului. Cei din staff-ul Georgiei s-au speriat în primă instanță și au decis ca Anzor să nu mai reintre pe gazon și pentru restul partidei. Apoi, la 24 de ore distanță, după verificări amănunțite, se pare că accidentarea nu este atât de gravă pe cât părea!

Astfel, gruzinul ar putea reveni pe gazon pentru Universitatea Craiova mult mai rapid decât s-ar fi crezut, dacă tehnicianul Coelho va decide să meargă pe „mâna“ lui. Anzor a fost folosit destul de puțin în acest sezon de fostul tehnician Mirel Rădoi. Acest lucru , fostul fotbalist considerând că Anzor este un mijlocaș de calitate.

Ce alt jucător de la Universitatea Craiova s-a accidentat

Costaricanul Carlos Mora a fost introdus pe teren în minutul 59 al meciului pierdut în deplasare cu Haiti, scor 0-1, în calificările zonei Concacaf pentru Cupa Mondială de anul viitor, dar s-a accidentat și a fost scos din lot pentru duelul cu Honduras, programat miercuri dimineață, 19 noiembrie, de la ora 03:00.

Partida din ultima etapă a preliminariilor este extrem de importantă pentru Costa Rica, care are nevoie obligatoriu de victorie pentru a prinde măcar locul 2 în Grupa C și a spera că va obține in extremis biletele pentru turneul final.

Universitatea Craiova, criză de soluții în banda dreaptă a ofensivei

Accidentarea lui Mora, despre care s-a scris și în țara sa, vine cum nu se poate mai prost pentru Universitatea Craiova. Oltenii se văd lipsiți de ambii jucători de bandă dreaptă, după ce Mihnea Rădulescu a suferit o ruptură de ligamente la derby-ul cu FCSB, i.

„Costa Rica îi pierde pe Alonso Martínez și Carlos Mora pentru finalul calificărilor. Martínez va lipsi timp de 8 luni. Federația Costaricană de Fotbal a anunțat că jucătorul a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în timpul meciului de joi împotriva Haiti. Acest lucru îl va face pe Martínez indisponibil timp de opt până la nouă luni. Un alt jucător care va rata meciul de marți este Carlos Mora, care are o ruptură la coapsa stângă, ceea ce îl va ține indisponibil câteva săptămâni”, a scris .

