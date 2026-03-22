Veşti bune pentru Kopic! Revin doi atacanţi la Dinamo după barajele echipei naţionale. Exclusiv

Doi atacanți ai lui Dinamo revin pe teren după barajele echipei naționale! Despre cine este vorba și când vor putea juca fotbaliștii pentru prima dată
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.03.2026 | 12:17
Andrei Nicolescu a confirmat că George Pușcaș și Mamoudou Karamoko urmează să fie apți de joc pentru Dinamo imediat după pauza competițională generată de meciurile de echipelor naționale. Este vorba deci despre două plusuri importante pentru Zeljko Kopic în plan ofensiv, în contextul în care „câinii” au început play-off-ul din SuperLiga cum nu se putea mai prost, cu două înfrângeri în primele două meciuri, cu Rapid în Giulești și pe Arena Națională cu Universitatea Craiova.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre situațiile lui George Pușcaș și Mamoudou Karamoko

Pușcaș, în vârstă de 29 de ani, nu a putut fi folosit de când a fost adus de clubul din „Ștefan cel Mare” din postura de jucător liber de contract întrucât în tot acest timp a înregistrat anumite deficiențe la nivel de pregătire fizică, în condițiile în care el nu mai avusese o echipă din vara anului trecut. În ceea ce îl privește pe Karamoko, 26 de ani, el s-a accidentat recent și astfel a fost indisponibil în ultimele meciuri.

Așadar, este clar că dinamoviștii au avut mult de suferit în această perioadă în plan ofensiv, chestiune care de altfel s-a simțit destul de mult și în jocul echipei. Fără un atacant veritabil, în condițiile în care în principiu nici Karamoko nu poate îndeplini în totalitate acest rol, Kopic a fost nevoit în multe momente să improvizeze cu Soro în această poziție. Iar când acest lucru nu s-a întâmplat a mizat pe serviciile lui Alex Pop, introdus mai de fiecare dată pe parcurs însă, fără un randament extraordinar în ultimele săptămâni.

În concluzie, în acest context, anunțul referitor la situațiile lui George Pușcaș și Mamoudou Karamoko, făcut de Andrei Nicolescu în direct la FANATIK SUPERLIGA, nu ar face decât să îi bucure pe fanii lui Dinamo. Președintele clubului alb-roșu, în vârstă de 49 de ani, a transmis că cei doi jucători vor fi apți de joc în proporție de sută la sută pentru primul meci pe care „câinii” îl vor juca după pauza competițională generată de partidele echipelor naționale, respectiv la Mioveni cu FC Argeș în etapa a treia din play-off pe data de 4 aprilie: „În momentul ăsta sută la sută. (n.r. Dacă Pușcaș și Karamoko vor fi deci apți de joc pentru meciul din etapa a treia a play-off-ului SuperLigii) Da”. 

Ce obiectiv are Dinamo în play-off-ul SuperLigii

Președintele „câinilor”  a transmis cu aceeași ocazie și că în viziunea sa nu prea se mai poate vorbi de câștigarea titlului în acest sezon. În schimb, a apreciat că dinamoviștii au în continuare șanse destul de bune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului setat de altfel înainte de startul stagiunii, reprezentat de accederea în preliminariile cupelor europene, fie prin campionat, fie prin Cupa României: „La titlu mi se pare aproape imposibil. Ecartul e mare, puține meciuri. Pentru obiectivul pe care l-am setat suntem acolo și trebuie să reluăm peste două săptămâni cu alt vibe și cu altă abordare”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
