Vești bune pentru medicii din centrele de vaccinare. Ministerul Sănătăţii a anunţat ce se va întâmpla cu salariile restante

Vești bune de la Ministerul Sănătății pentru medicii din centrele de vaccinare anti-coronavirus. În următoarea perioadă, li se vor achita salariile restante de pe lunile mai, iunie, iulie, august 2021. O sumă de 91.480 000 lei va fi alocată de minister pentru a face acest demers.

”Ministerul Sănătății a transmis astăzi deschiderile de credite bugetare în sumă de 91 480 000 lei pentru a începe demersurile în vederea achitării salariilor restante din lunile mai, iunie, iulie 2021. Ultimele date oficiale arată că, în data de 13 septembrie 2021 erau 583 de centre de vaccinare deschise pentru imunizarea populatiei cu 839 fluxuri organizate.

Tot la această dată, au fost efectuate imunizări în ambulatoriile de specialitate din 149 spitale publice și 26 spitale private, iar în săptămâna 6 – 13 septembrie 2021 au fost solicitate un număr de 46 echipe mobile pentru derularea procesului de vaccinare”, a transmis Ministerul Sănătății printr-un

Ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila: ”Se centralizează necesarul și pentru luna august”

Cseke Attila, ministrul interimar al sănătății, preciza în urmă cu puțin timp că se fac eforturi ca și pentru luna august medicii din centrele de vaccinare să-și primească salariile. De altfel, acesta și-a exprimat admirația față de

“În prezent se centralizează necesarul pentru luna august, astfel încât să putem plăti și salariile din această lună. Mulțumesc tuturor celor implicați în procesul de vaccinare.

Apreciez efortul lor susținut și vreau să îi asigur de întreaga mea implicare în acest mandat interimar. Vaccinarea râmâne cea mai sigură metodă de prevenție eficientă împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Reacția premierului cu privire la salariile restante ale medicilor din centrele de vaccinare

Banii vin în urma unei rectificări bugetare, dar și în urma unei discuții dintre premierul Florin Cîțu și ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă. De altfel, aceasta din urmă spunea acum câteva zile faptul că i-a atras atenția lui Florin Cîțu asupra epuizării bugetului pentru medicii din

” (…) Fondurile ne-au fost suficiente până la nivelul lunii mai. Așadar, începând din una aprilie, domnul prim-ministru a avut detaliat necesarul de bani pentru fiecare capitol bugetar de la Ministerul Sănătății.

În 8 iunie am transmis Guvernului un Memorandum în care am explicat că am ajuns la epuizarea bugetului și am cerut deblocarea reținerii de 10% la Ministerul Sănătății din bugetul de stat.

Cu alte cuvinte, domnul prim-ministru știa că bugetul Ministerului Sănătății pentru programele de sănătate și alte titluri era în fundul sacului. Singurele răspunsuri din partea domnului prim-ministru au fost cele legate de faptul că va rezolva la rectificare“, a precizat Ioana Mihăilă.

După ce Ioana Mihăilă a spus acestea, Florin Cîțu a declarat în cadrul unei conferințe de presă următoarele: ”(…) Nu ştiu cum s-a întâmplat ca Ministerul Sănătăţii să nu plătească centrele de vaccinare, oamenii sunt neplătiţi de vreo două luni de zile”, a precizat premierul Cîţu.