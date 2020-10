Vești bune pentru români! Ce se va întâmpla cu taxele anul viitor

Chiar dacă economia românească traversează o perioadă extrem de dificilă în contextul pandemiei de coronavirus, Guvernul nu are de gând să majoreze taxele începând de anul viitor, cum s-a vehiculat în ultima vreme în spațiul public.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, în cadrul conferinței de presă pe care acesta a susținut-o marți, 27 octombrie. „În 2020, guvernul liberal e primul care scoate toate taxele introduse de socialiști”, a dat asigurări oficialul.

Prin vocea președintelui său, Marcel Ciolacu, Partidul Social Democrat a acuzat Executivul că ar pregăti majorarea taxei TVA, care ar putea fi aplicată rapid și cu efect imediat. Aceștia au susținut, totodată, că PNL încearcă să amâne proiectul legii bugetului până după alegerile parlamentare din 6 decembrie, pentru a nu-și pune în pericol șansele de a rămâne la guvernare.

Florin Cîțu dă asigurări că taxele nu vor fi majorate în 2021

„Nu veți vedea creșteri de taxe pe anul viitor. Bugetul va fi prezentat după învestirea noului guvern. PNL va prezenta până atunci viziunea sa pentru bugetul pe anul viitor.

Nu avem nevoie de taxe ca să aducem bani la buget. Am demonstrat că putem aduce bani la buget cu mai puține taxe. În 2020, guvernul liberal e primul care scoate toate taxele introduse de socialiști”, a declarat Florin Cîțu.

De asemenea, ministrul Finanțelor Publice i-a oferit o replică dură lui Marcel Ciolacu, după ce acesta a cerut public Guvernului să prezinte în Parlament proiectul de buget pentru anul viitor înainte de alegeri. „Cel care e azi președintele social-democraților a votat în martie 2013 și a schimbat legea”, îi reamintește oficialul liderului PSD.

„Am văzut dezinformarea grosolană din partea socialiștilor. Nu știu dacă e doar prostie, dacă este manipulare sau sunt amândouă. Cel care e azi președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, a votat în martie 2013 și a schimbat legea.

După acel vot, nu știu de ce nu își amintește, s-a schimbat legea și guvernul prezenta bugetul în anii electorali la 15 zile după învestire. Asta a votat Ciolacu. Că nu își amintește, asta e. Că încearcă să mintă este mult mai grav.

Dar guvernul învestit nou va fi cel care va prezenta bugetul pe anul viitor. Așa a fost și în 2017. Bugetul a fost prezentat în februarie. Și în 2019 la fel. În fiecare an am venit și am prezentat un buget.

PNL va prezenta pentru români viziunea pentru dezvoltarea României, care include și o politică bugetară. Eu știu că este greu pentru socialiști să facă distincția, dar va fi mai ușor pentru că îi vom ajuta.

În același timp, trebuie să observ că socialiștii spun că Guvernul liberal va face bugetul pe anul viitor și, da, au dreptate. Vom face bugetul pe anul viitor și îl vom prezenta. Nu veți vedea creșteri de taxe anul viitor”, a spus Florin Cîțu.