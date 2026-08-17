Vești bune pentru selecționerul Gică Hagi! Daniel Bîrligea, „dublă” în FCSB – FC Botoșani, după 30 de zile de „secetă”

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Daniel Bîrligea (26 de ani) a spart gheața după o lună de secetă. Vârful lui FCSB a ratat foarte multe ocazii în ultimele cinci meciuri, mai ales în cele din Conference League contra Auda, însă împotriva moldovenilor a reușit să pună capăt acestei serii negative, chiar sub privirile lui Gică Hagi.

Daniel Bîrligea a adus victoria echipei sale în ultimul minut de prelungire. Faza roș-albaștrilor a pornit de la o incursiune spectaculoasă a lui Tavi Popescu, care a intrat printre doi adversari și a pasat în centrul careului. Atacantul lui FCSB a preluat și a trimis o ghiulea, care s-a oprit fix sub bara lui Anestis.

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Daniel Bîrligea, gol sub privirile lui Gică Hagi în FCSB – FC Botoșani! De când nu a mai înscris vârful roș-albaștrilor

Acest debut de sezon nu a fost tocmai cel așteptat de Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB. dar și în cele din SuperLiga României. În meciul cu FC Botoșani, de pe „Arcul de Triumf”, el a înscris un gol foarte important, care a venit la un singur minut după ce moldovenii trecuseră în avantaj.

El l-a păcălit pe portarul Anestis cu un șut la firul ierbii care s-a dus la colțul scurt și a spart astfel gheața la fix 30 de zile de la ultimul gol. Primul și singurul meci la care a înscris în acest sezon este cel din prima etapă, contra lui FC Argeș, când atacantul lui FCSB înscria cu capul după o centrare perfectă a lui Octavian Popescu.

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Acest gol este extrem de important și în ceea ce privește echipa națională, care duce lipsă de atacanți, mai ales de când Denis Drăguș a fost trecut pe linie moartă de Trabzonspor, Louis Munteanu fiind singurul atacant care are reușite, chiar dacă acestea sunt în MLS.

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Gigi Becali i-a adus concurență lui Daniel Bîrligea

Unul dintre motivele invocate de specialiști pentru care Daniel Bîrligea nu a mai avut aceleași prestații ca în trecut este lipsa unei concurențe reale pe post. Pentru mult timp, el a fost singura variantă pentru numărul 9 la FCSB, însă

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Patronul roș-albaștrilor l-a transferat recent pe Arnold Garita, jucător pe care omul de afaceri și-l dorește de foarte mult timp. El a venit sub formă de împrumut din China, după ce a primit o suspendare de 5 etape și a fost scos de pe foaia de joc de echipa sa. Doar patru luni va sta Garita la FCSB, însă roș-albaștrii vor avea posibilitatea să-l transfere definitiv dacă acesta va confirma.