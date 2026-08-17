Sport

Vești bune pentru selecționerul Gică Hagi! Daniel Bîrligea, „dublă” în FCSB – FC Botoșani, după 30 de zile de „secetă”

După fix 30 de zile de la ultimul gol, Daniel Bîrligea a spart gheața în FCSB - FC Botoșani! Gică Hagi, selecționerul României, i-a analizat întreaga evoluție de la stadion
Ciprian Păvăleanu
17.08.2026 | 23:24
Vesti bune pentru selectionerul Gica Hagi Daniel Birligea dubla in FCSB FC Botosani dupa 30 de zile de seceta
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea a înscris o „dublă” în meciul cu FC Botoșani, la fix 30 de zile de la ultima reușită. Foto: Colaj FANATIK
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a spart gheața după o lună de secetă. Vârful lui FCSB a ratat foarte multe ocazii în ultimele cinci meciuri, mai ales în cele din Conference League contra Auda, însă împotriva moldovenilor a reușit să pună capăt acestei serii negative, chiar sub privirile lui Gică Hagi.

UPDATE: Daniel Bîrligea a făcut „dubla” în ultimul minut de prelungiri

Daniel Bîrligea a adus victoria echipei sale în ultimul minut de prelungire. Faza roș-albaștrilor a pornit de la o incursiune spectaculoasă a lui Tavi Popescu, care a intrat printre doi adversari și a pasat în centrul careului. Atacantul lui FCSB a preluat și a trimis o ghiulea, care s-a oprit fix sub bara lui Anestis.

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Daniel Bîrligea, gol sub privirile lui Gică Hagi în FCSB – FC Botoșani! De când nu a mai înscris vârful roș-albaștrilor

Acest debut de sezon nu a fost tocmai cel așteptat de Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB. Internaționalul român a ratat din toate pozițiile în meciurile cu Auda, dar și în cele din SuperLiga României. În meciul cu FC Botoșani, de pe „Arcul de Triumf”, el a înscris un gol foarte important, care a venit la un singur minut după ce moldovenii trecuseră în avantaj.

El l-a păcălit pe portarul Anestis cu un șut la firul ierbii care s-a dus la colțul scurt și a spart astfel gheața la fix 30 de zile de la ultimul gol. Primul și singurul meci la care a înscris în acest sezon este cel din prima etapă, contra lui FC Argeș, când atacantul lui FCSB înscria cu capul după o centrare perfectă a lui Octavian Popescu.

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Acest gol este extrem de important și în ceea ce privește echipa națională, care duce lipsă de atacanți, mai ales de când Denis Drăguș a fost trecut pe linie moartă de Trabzonspor, Louis Munteanu fiind singurul atacant care are reușite, chiar dacă acestea sunt în MLS.

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Gigi Becali i-a adus concurență lui Daniel Bîrligea

Unul dintre motivele invocate de specialiști pentru care Daniel Bîrligea nu a mai avut aceleași prestații ca în trecut este lipsa unei concurențe reale pe post. Pentru mult timp, el a fost singura variantă pentru numărul 9 la FCSB, însă Gigi Becali i-a adus concurență.

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Patronul roș-albaștrilor l-a transferat recent pe Arnold Garita, jucător pe care omul de afaceri și-l dorește de foarte mult timp. El a venit sub formă de împrumut din China, după ce a primit o suspendare de 5 etape și a fost scos de pe foaia de joc de echipa sa. Doar patru luni va sta Garita la FCSB, însă roș-albaștrii vor avea posibilitatea să-l transfere definitiv dacă acesta va confirma.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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