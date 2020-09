Vești bune pentru Simona Halep. Românca rămâne pe 2 și după US Open și este favorita principală la Roland Garros

După ce a decis să nu meargă la US Open din cauza pandemiei de coronavirus, Simona Halep risca să piardă locul 2 în ierarhia WTA. Jucătoarea în vârstă de 28 de ani putea fi depășită de Sofia Kenin, numărul 4 mondial, însă americanca a fost învinsă de Elise Mertens (locul 18 WTA) și a fost eliminată în faza optimilor de finală. Astfel, românca va rămâne pe 2 și după US Open.

Pe lângă americanca Sofia Kenin, singura jucătoare care mai putea pune în pericol poziția secundă a lui Halep din ierarhia mondială era Karolina Pliskova, jucătoarea de pe 3. Cehoaica a fost însă eliminată rapid din competiție, părăsind turneul încă din turul secund.

Nu este singura veste bună pentru Simona Halep, întrucât jucătoarea din România va beneficia și de statutul de principală favorită la turneul de la Roma, dar și la cel de la Roland Garros. Liderul mondial Ashleigh Barty a anunțat oficial că nu vrea să participe la turneele europene din acest sezon.

Simona Halep nu a participat la turneul din America. Românca rămâne pe 2 și după US Open

Chiar dacă va beneficia indirect de prudența lui Ashleigh Barty în fața virusului, Simona Halep a fost și ea afectată de pandemie. Românca nu a participat la turneul de la US Open tocmai din cauza faptului că nu a vrut să călătorească la New York. La fel au procedat și alte 6 jucătoare din top 10.

Atunci când a luat această decizie, Halep și-a asumat și riscul de a fi depășită în clasament de către cehoaica Pliskova și americanca Sofia Kenin, însă cele două nu au reușit să adune suficiente puncte pentru a trece peste româncă. După eliminarea rapidă a Karolinei Pliskova, Sofia Kenin a fost învinsă și ea de către belgianca Elise Mertens și a ratat șansa de a lupta pentru câștigarea turneului, performanță ce i-ar fi adus suficiente puncte pentru a urca până pe locul 2.

În aceste condiții, Halep rămâne pe poziția secundă a ierarhiei WTA; cu 6356 de puncte, conform ultimului clasament publicat de WTA la finalul lunii august. Australianca Ashleigh Barty este liderul ierarhiei, cu 8717 puncte. Pe locul 3 ar putea urca Serena Williams, dacă jucătoarea din Statele Unite ale Americii reușește să câștige turneul. În sferturi, Williams o va întâni pe bulgăroaica Tsvetana Pironkova, revenită pe teren după 3 ani de absență.

Simona Halep va fi principala favorită la Roma și Roland Garros

După încheierea turneului de la US Open, tenisul se mută în Europa pentru sezonul de zgură. Între 14 și 21 septembrie se va disputa turneul Premier 5 de la Roma, iar între 27 septembrie și 10 octombrie se desfășoară turneul de Grand Slam de la Roland Garros.

Aflată pe poziția 2 în clasamentul WTA, Simona Halep va fi principala favorită în cadrul ambelor turnee, după ce liderul mondial Ashleigh Barty a anunțat că nu va participa la niciunul dintre cele două competiții, ca urmare a temerilor legate de pandemia de coronavirus, dar și din cauza lipsei unui antrenament optim. Australianca este și deținătoarea trofeului de la Roland Garros, pe care nu va avea ocazia să și-l apere.

,,A fost o decizie dificilă dar, din nefericire, nu voi juca în Europa în acest an. Ediția de anul trecut a Roland Garros a fost cea mai specială competiție la care am participat, așa că nu a fost ușor să decid să mă retrag în acest an. Sunt două motive pentru care am ales să fac asta: riscul la care m-aș expune din cauza pandemiei și lipsa unei pregătiri optime, pentru că a trebuit să mă antrenez fără antrenorul meu”, a spus Barty pe Instagram.

Modelul lui Ashleigh Barty ar putea fi urmat și de către Serena Williams, americanca ce s-ar putea apropia de Halep dacă reușește să se impună la US Open. Deși nu a decis încă să nu se prezinte la turneul din Franța, Serena Williams a anunțat că se gândește să nu joace la Roland Garros:

,,Am probleme grave de sănătate, care mă obligă să încerc să evit locurile publice. Am ajuns de multe ori la spital în stare gravă, așa că o să iau cea mai bună decizie pentru sănătatea mea. Voi discuta cu organizatorii ca să înțeleg cum vor funcționa lucrurile în privința publicului și ce se măsuri se vor lua pentru a ne proteja. Cred că va fi bine”, a spus Williams.

Cum organizatorii turneului de la Paris au anunțat deja că vor permite accesul unui număr limitat de spectatori la meciuri, există șanse foarte mari ca și Williams să lipsească de pe tabloul turneului de Grand Slam. Astfel, Halep va avea o șansă bună la câștigarea turneului, în lipsa celor mai periculoase jucătoare din circuit.