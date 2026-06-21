Vești bune pentru Universitatea Craiova! Adversara din Champions League a pierdut primul loc în campionat

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Universitatea Craiova urmărește cu atenție parcursul celor de la ML Vitebsk înaintea dublei din primul tur preliminar al Champions League. Campioana Belarusului a făcut un nou pas greșit în campionat, iar remiza din ultima etapă a costat-o poziția de lider. Cu doar două meciuri rămase de disputat înaintea confruntării cu formația pregătită de Filipe Coelho, bielorușii au coborât pe locul secund în clasament și dau tot mai multe semne de slăbiciune.

ML Vitebsk a remizat cu FK Minsk și a coborât pe locul doi în Belarus

Adversara Universității Craiova a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida disputată în deplasare cu FK Minsk, în etapa a 12-a din campionatul Belarusului. Campioana en-titre a aliniat una dintre cele mai bune echipe de start, însă, chiar și în aceste condiții, nu a reușit să obțină victoria.

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La pauză, tabela indica 1-1, însă situația s-a complicat imediat după reluare. În minutul 50, fundașul Gomanov a fost eliminat, iar ML Vitebsk a fost nevoită să evolueze în inferioritate numerică mai bine de 40 de minute. Cu toate acestea, campioana Belarusului a reușit să preia conducerea în minutul 62, prin Diabate, care a înscris pentru 2-1. Avantajul nu a rezistat însă până la final, iar FK Minsk a restabilit egalitatea în minutul 82, stabilind scorul final, 2-2.

În urma remizei, ML Vitebsk a fost depășită în clasament de Dinamo Minsk și ocupă acum locul secund, cu 30 de puncte, unul mai puțin decât principala contracandidată la titlu. Este pentru prima dată în acest sezon când campioana Belarusului cedează fotoliul de lider. Până la dubla cu Universitatea Craiova din primul tur preliminar din Champions League, ML Vitebsk mai are de disputat două partide în campionatul intern.

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ML Vitebsk a fost la un pas de șocul Cupei Belarusului. A revenit de la 0-2 și s-a salvat în prelungiri

La mijlocul săptămânii, deși pornea ca mare favorită în Cupă, , echipă din liga a doua. Prima repriză s-a încheiat fără gol, însă surpriza a început imediat după pauză. Gazdele au lovit de două ori și au condus cu 2-0, iar ML Vitebsk se îndrepta spre una dintre cele mai mari surprize ale actualei ediții a Cupei Belarusului.

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Campioana en-titre a reacționat abia pe final. A redus din diferență în minutul 74, iar în minutul 81 a restabilit egalitatea și a trimis partida în prelungiri. Odată depășit șocul, diferența de valoare și-a spus cuvântul. În cele 30 de minute suplimentare, ML Vitebsk a mai înscris de trei ori, în timp ce adversarii au punctat o singură dată, iar campioana Belarusului s-a impus cu 5-3 și a obținut calificarea în optimile Cupei.

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Un detaliu important este că atacantul jamaican Shamar Nicholson, cel mai sonor nume din lotul campioanei Belarusului și , nu s-a aflat printre titulari la această partidă. În schimb, în jocul de campionat, Nicholson a intrat abia din minutul 67, fără a aduce vreun aport pe tabela de marcaj.

Unde se va juca Vitebsk – Universitatea Craiova

Așadar, Universitatea Craiova va debuta în noul sezon de Champions League cu o dublă împotriva celor de la Vitebsk. Prima manșă va avea loc pe terenul campioanei Belarusului, la 7 sau 8 iulie, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

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Marele avantaj al oltenilor este că Vitebsk nu își poate juca meciurile de acasă pe stadionul propriu cu o capacitate 8.144, din cauza sancțiunilor impuse de UEFA ca urmare a războiului din Ucraina. În aceste condiții, bieloruși vor trebui să-și găsească o altă ”casă” pentru jocurile din cupele europene.

FANATIK a aflat în exclusivitate că oficialii campioanei Belarusului au ales să joace partida de pe teren propriu în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, aflat la doar 8 ore și jumătate de mers cu mașina de la Craiova. Însă, din cauza acelorași sancțiuni, întâlnirea tur va avea loc fără spectatori, astfel că fanii ”alb-albaștrilor” nu vor putea merge să-și vadă favoriții la debutul în preliminariile Champions League.

Vitebsk, adversara Universității Craiova în primul tur preliminar al Champions League, a câștigat în premieră titlul în Belarus

Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.

Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.

În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.

În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri. Un an mai târziu a reușit să câștige și primul titlu din istorie: titlul de campioană a Belarusului și astfel dreptul de a juca în preliminariile Champions League.