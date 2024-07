Vești bune pentru Vlad Chiricheș! A testat o tehnologie nouă înainte de Maccabi Tel-Aviv – FCSB: „Își poate prelungi cariera cu 5 ani”

Fabius Antal s-a ocupat strict de nutriția și pregătirea fizică a lui Vlad Chiricheș. Supranumitul „antrenor al sănătății” a testat o tehnologie nouă pe fundașul FCSB-ului și i-a decis soarta carierei jucătorului înainte de .

Vlad Chiricheș este mai apt fizic ca niciodată

Antal a declarat că fostul internațional român este mai apt fizic ca oricând și își poate continua cariera cu lejeritate pentru încă 5 ani. Experimentul de care Chiricheș a avut parte a ținut aproximativ 12 luni.

Chiar dacă fundașul care a mai evoluat în tricoul „roș-albastru” în sezonul 2012-2013 a fost dur pus la zid de către finanțatorul FCSB-ului, Gigi Becali, Vlad Chiricheș a dat dovadă de profesionalism și își dorește un final de carieră cât mai memorabil.

, Gigi Becali a avut cuvinte de critică asupra fundașului său. Pentru ca Vlad Chiricheș să fie apt 100%, a apelat la ajutorul lui Fabius Antal, un specialist care își desfășoară activitatea în mai multe domenii. Este expert în nutriție, consultanță medicală, raproarte date, „coaching” social și de dezvoltare în carieră sau consultanță educațională și formare.

Colaborarea dintre Chiricheș și Antal a început în urmă cu aproximativ un an. Pe parcursul colaborării, Antal a dorit să facă anumite experimente pe fotbalist. A testat o nouă tehnologie pe fundașul central al FCSB-ului, deși mulți alții ar fi fost rezervați cu privire la o astfel de încercare.

”Vlad Chiricheș, unul dintre fotbaliștii care au jucat la cel mai înalt nivel, a decis acum aproape un an să apeleze la serviciile mele. I-am spus: „Vlad, știi că ceea ce facem noi este unic și că totul va fi testat pe tine? Am nevoie de încrederea ta deplină”. Răspunsul lui a fost: „Let’s do it! (n.r. – Hai să o facem!)”. Datorită lui am reușit să îmi realizez visul și să îmi aplic cu adevărat abilitățile și inovațiile.”, a scris Fabius Antal pe .

Fabius Antal: „Își poate prelungi cariera cu 5 ani”

Vlad Chiricheș a avut încredere deplină în antrenorul său de viață, Fabius Antal. Fundașul central este un jucător experimentat, a evoluat în campionate precum Premier League sau Serie A și a bifat meciuri importante la echipe ca Tottenham sau Napoli.

Chiar și la 34 de ani, cu probleme medicale în ultimele sezoane, Fabius Antal susține că stoperul traversează cea mai bună formă fizică a sa, fapt ce i-ar putea prelungi cariera cu minimum 5 ani.

„Și pentru toți cei care iubesc fotbalul… Vlad, din punctul meu de vedere și conform datelor, este pregătit mai fizic ca niciodată. Sunt convins că își poate continua cariera fără probleme, având în vedere că pasiunea și iubirea sa pentru fotbal rămân la fel de mari. „Vârsta” unui fotbalist sau modul în care a fost interpretată până acum trebuie reconsiderat. Cred că longevitatea carierei poate fi extinsă cu cel puțin 5 ani de acum înainte”, a continuat Fabius Antal.

Fabius Antal are grijă de tot ce înseamnă viața lui Vlad Chiricheș. De la alimentație și mișcare, până la odihnă. Fotbalistul FCSB-ului este monitorizat 24/7 cu ajutorul unor aparate speciale de ultimă modă. Așa cum a mai scris Antal pe Instagram, programul pe care l-a implementat colectează și analizează peste 100 de date non-stop.

„Programul nostru se bazează pe colectarea și analiza a peste 100 de date, 24/7. Monitorizăm analize de sânge, răspunsul glicemic, nivelul de inflamație, saturația oxigenului din sânge, temperatura corpului, și timing-ul administrării alimentelor specifice și băuturilor speciale care optimizează sistemul de pompare potasiu-sodiu”, a mai adăugat Antal.

Vlad Chiricheș a făcut deplasarea cu echipa în Ungaria, unde va evolua alături de FCSB în manșa secundă al turului doi preliminar Liga Campionilor cu Maccabi Tel-Aviv pe Bozsik Arena din Budapesta.