Vești bune și proaste înainte de FCSB – Dinamo. E OUT din derby: „Planurile au fost date peste cap!”

Zeljko Kopic are mari bătăi de cap înainte de derby-ul pe care Dinamo îl va juca împotriva celor de la FCSB, în etapa cu numărul 19 a SuperLigii României.

Veste bună pentru Zeljko Kopic înainte de derby-ul cu FCSB

Andrei Nicolescu a dezvăluit care este situația jucătorilor accidentați și are două vești bune pentru fanii echipei Dinamo. Maxime Sivis și-a revenit, iar pe teren cu FCSB va putea fi și Karamoko, cel care a acuzat o problemă înainte de confruntarea cu Farul, din Cupa României, și a fost menajat. La capitolul absențe, lista este mai lungă pentru Dinamo și îi cuprinde pe doi dintre cei mai importanți jucători ai sezonului în curs, Alexandru Musi și Danny Armstrong.

„Karamoko a simțit o contractură, am decis să nu joace (n.r. cu Farul), probabil putea să forțeze, dar am decis să nu. Și-a revenit. Este mult mai important să fie bine cu FCSB. A simțit o contractură pe mușchi, mai bine că nu a forțat. Planurile au fost date peste cap de la Bordușanu, Licsandru, Musi, Mihai, Armstrong, Ikoko. Armstrong mai degrabă nu joacă, Musi sută la sută nu, nu vrem să forțăm.

A ajuns la un nivel foarte bun, s-a integrat bine, își dorește, a căpătat încredere, nu vrem să îi întrerupem acest proces, chiar dacă el sau altcineva ar zice să riscăm. Ikoko încă nu. Bordușanu abia s-a operat joi. Licsandru probabil abia în cantonament va intra cu echipa. Îmbucurător e că îl avem pe Sivis. În rest, cred că avem o echipă puternică”, a spus Andrei Nicolescu la .

Cum ar putea arăta Dinamo la meciul cu FCSB

Dacă nu va exista o revenire miraculoasă pentru Dinamo cu o zi înainte de derby, atunci câinii ar putea să alinieze acest prim 11:

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Kyriakou – Milanov, Cîrjan, Caragea – Karamoko

Armstrong, eroul din tur, absent la derby-ul FCSB – Dinamo?

Transferat în vară la Dinamo, Danny Armstrong reușea să devină o piesă importantă pentru alb-roșii mai ales după ce a fost decisiv în derby-ul cu FCSB. În confruntarea din tur, scoțianul a punctat de 3 ori și a contribuit decisiv la victoria cu 4-3 în fața marii rivale, succes care era așteptat de peste 5 ani de către suporterii trupei din Ștefan cel Mare.

Scoțianul a suferit o accidentare musculară la meciul din campionat, cu FC Botoșani, și de atunci a absentat din lot. Recuperarea sa decurge bine, însă, , șansele ca acesta să fie pe teren nu sunt foarte mari. Totuși, o apariție a sa printre rezerve nu ar fi exclusă total, dar contează mult și ceea ce stafful medical o să decidă și care va fi hotărârea finală pe care Zeljko Kopic o va lua.

FCSB are și ea probleme de lot înainte de meciul cu Dinamo

Cei de la FCSB nu sunt nici ei scăpați de probleme, mai ales că au dus o luptă pe 3 fronturi în acest sezon. nu se va putea baza sigur pe Baba Alhassan, suspendat, iar lista este și mai mare din cauza accidentărilor. Mihai Popescu și Denis Alibec au trecut prin intervenții chirurgicale și nu mai joacă în 2025, în timp ce doi dintre oamenii de bază sunt cu semnul întrebării.

David Miculescu a ieșit accidentat din ultimul meci de campionat, cu Farul, și a acuzat probleme medicale ce îl chinuie de mai mult timp. De asemenea, nici Daniel Bîrligea nu este sută la sută din punct de vedere medical, el fiind lovit la partida cu Steaua Roșie, din Europa League. Prezența celor doi în derby-ul cu Dinamo rămâne o enigmă și decizia va fi luată, cel mai probabil, în ziua confruntării.