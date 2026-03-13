Vești cumplite pentru Kader Keita! Femeia pe care a lovit-o cu mașina se află în comă și ar fi suferit mai multe AVC-uri

În urmă cu zece zile, Kader Keita, fotbalist legitimat la Rapid București, a lovit cu mașina o femeie în vârstă de 68 de ani ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Victima se află încă inconștientă la spital și ar fi suferit mai multe AVC-uri în ultimele zile. Mijlocașul ivorian ar putea primi o pedeapsă uriașă în cazul decesului femeii.

Care este starea de sănătate a femeii lovite de Kader Keita pe trecerea de pietoni

În timp ce se întorcea de la rugăciunea pentru Ramadan, Kader Keita nu a fost atent la volan și a lovit violent o femeie ce se afla pe trecerea de pietoni. Mai mult decât atât, mijlocașul Rapidului a părăsit locul accidentului și s-a comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, până în momentul în care polițiștii l-au ridicat de la domiciliul său.

Conform , victima nu a depus plângere până acum, deoarece este inconștientă încă de la momentul accidentului. Aceeași sursă relatează și că starea ei de sănătate s-a agravat dramatic în ultimele zile. Ea ar fi suferit mai multe AVC-uri (n.r. – atac vascular cerebral), iar în acest moment se află în comă.

Starea victimei a fost gravă unde s-a constatat că va avea nevoie de o perioadă îndelungată de îngrijiri medicale, mai exact între 130 și 150 de zile. În momentul internării, femeia suferea de mai multe traumatisme grave: traumatism cranio-cerebral, hematom subdural acut emisfer stâng, hemoragie subrahnoidiană, fractură occipitală dreaptă, pneumocefalie bazală, fractură de humerus stâng, fractură de bazin și diverse fracturi la ambele oase ale gambei.

Ce riscă Kader Keita dacă victima accidentului și-ar pierde viața

În acest moment, pare că doar o minune ar putea să o salveze pe femeia în vârstă de 68 de ani, după numeroasele traumatisme și fracturi suferite în urma accidentului, dar și a AVC-urilor din ultimele zile. În acest moment, ea este conectată la aparate, iar medicii o țin sub supraveghere sporită.

În cazul în care victima va deceda, El ar fi anchetat atât pentru ucidere din culpă, cât și pentru părăsirea locului accidentului, fiecare dintre aceste fapte fiind pedepsită cu închisoare între 2 și 7 ani: „Părăsirea locului accidentului (Art. 338 Cod Penal): Dacă un accident a rezultat în rănirea unei persoane, conducătorul care părăsește locul faptei fără încuviințarea poliției se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni”, se arată în codul penal, conform

Cum i-a sărit Dan Șucu în ajutor lui Kader Keita

Invitată la emisiunea FANATIK Rapid și care a fost adevăratul motiv pentru care Keita a părăsit locul accidentului. Soția patronului de la Rapid și Genoa a fost foarte empatică cu ivorianul în discursul său și a dezvăluit că Dan Șucu i-a oferit un avocat bun fotbalistului:

„Soțul meu l-a ajutat. Are un avocat foarte bun. Dar el o să se supună legilor și rigorilor României. Doamne ajută să nu moară doamna și să fie bine. Noi ne-am interesat. Dacă putem să ajutăm cu ceva, cumva. O să vedem. Dar e 100% responsabilitatea fotbalistului, nu a clubului, nu a lui Dan Șucu. Probabil că dacă venea de la discotecă îl lăsa acolo să se descurce. Dar el e și un băiat foarte cuminte. Nu îl cunosc, dar am auzit. Familist, tocmai i-a venit soția în România, probabil nu se mai descurca acolo singură. Omenește vorbind Doamne ferește, i se poate întâmpla oricui. Putea să stea acasă să se roage acasă”, a declarat Diana Șucu, în exclusivitate pentru FANATIK.