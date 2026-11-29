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Mihai Rotaru a vorbit, la FANATIK, despre suma pe care o așteaptă în schimbul lui Assad Al-Hamlawi în cazul unei vânzări, iar declarațiile patronului din Bănie au ajuns rapid în presa palestiniană, care a anunțat unde ar putea ajunge fotbalistul Craiovei în următoarea perioadă.

Palestinienii văd plecarea lui Al-Hamlawi tot mai aproape

Declarațiile lui Mihai Rotaru au fost preluate de presa palestinian, care urmărește atent evoluțiile atacantului și meciurile Universității Craiova, inclusiv prin care vor să-l vadă la lucru.

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Jurnalistul Mahmoud Saqa, de la Palsport News Agency, consideră că anunțul patronului oltenilor confirmă interesul important pentru Al-Hamlawi și lasă de înțeles că sunt șanse foarte mari ca fotbalistul să plece de la Craiova în următoarele luni.

„Assad Al-Hamlawi e un atacant foarte căutat, la ora actuală. Vârful nostru a devenit o țintă pentru echipele importante din zona arabă, dar și pentru formații din Occident. După anunțul patronului Universității Craiova, e clar că Al-Hamlawi e pe picior de plecare. Rămâne de văzut dacă transferul se va oficializa, în ianuarie, sau în vară. Destinația? Egipt sau Spania. Din aceste țări au venit cele mai importante oferte pentru internaționalul nostru.

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Al-Hamlawi are toate caracteristicile unui vârf de careu. E puternic, înalt și capabil de a câștiga duelurile aeriene. De asemenea, e un atacant care știe cu mingea, posesor al unui șut puternic. Așadar, nu e doar mare și înalt, dar are și o tehnică remarcabilă. Nu degeaba antrenorul lui Getafe l-a lăudat, după meciul cu Universitatea Craiova din Conference League. Chiar Getafe rămâne o posibilă destinație pentru Al-Hamlawi”, a scris jurnalistul palestinian.

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Cifre impresionante pentru Assad Al-Hamlawi la Universitatea Craiova

În cele 69 de partide disputate pentru Universitatea Craiova, Assad Al-Hamlawi a reușit să înscrie 27 de goluri și să ofere 5 pase decisive. Palestinianul a devenit și un om important pentru echipa națională, unde a marcat de cinci ori în cele opt apariții bifate până acum.

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Creșterea randamentului său, interesul cluburilor din străinătate și statutul de internațional palestinian îl transformă într-unul dintre jucătorii care ar putea genera o tranzacție importantă pentru Universitatea Craiova.

Suma pe care Mihai Rotaru o cere în schimbul lui Assad Al-Hamlawi

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, în schimbul jucătorului său, deoarece este foarte râvnit în țările musulmane.

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„El, fiind internațional palestinian, e un asset extrem de important pentru zona musulmană. De exemplu, în Egipt el este considerat localnic. (…) Palestina este extrem de simpatizată în zona musulmană și atunci e un asset. Fiind și jucător titular la națională cu goluri înscrise, are o cotă bună, în special pe zona respectivă. (n.r. E un jucător de peste 5 milioane de euro, după părerea dumneavoastră?) Să spunem că valoarea lui ar fi 5 milioane, da? Faptul că este palestinian și titular în echipa națională îi dă un bonus, să spunem, la suma asta”, punctează Rotaru.