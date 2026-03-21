Vești din partea conducerii CFR Cluj despre accidentarea lui Mihai Popa care l-a scos din circuitul echipei naționale: „Sper să fie apt pentru meciul cu Craiova!”

Barajul Turcia – România se joacă pe 26 martie, însă evenimentele imprevizibile pot interveni oricând. Un astfel de exemplu este accidentarea lui Mihai Popa (25 de ani), care trebuia să fie în lotul „tricolorilor”, dar o accidentare l-a întors din drum. Vezi pe Fanatik.ro reacția conducerii de la CFR Cluj despre starea fotbalistului.

Iuliu Mureșan a oferit detalii despre accidentarea lui Mihai Popa

Naționala României joacă pe 26 februarie un meci extrem de important în deplasare: barajul contra Turciei pentru calificarea la CM 2026. „Tricolorii” au o misiune dificilă, iar Mircea Lucescu (80 de ani) a alcătuit cu greu un lot format din 26 de jucători din cauza accidentărilor sau suspendărilor.

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a reacționat la scurt timp. Oficialul echipei din Gruia a transmis că își dorește ca tânărul portar să poată evolua în derby-ul cu Universitatea Craiova, precizând că are în prezent o problemă la gambă. Deși nu are o accidentare gravă, fotbalistul are nevoie de recuperare.

„Sper ca Popa să fie apt peste trei săptămâni pentru meciul cu Craiova. Din păcate, el s-a accidentat, are o problemă la gambă și trebuie să ia o pauză. E vorba de o leziune care n-ar trebui să fie gravă. A făcut RMN dupa meci la București”, a spus Iuliu Mureșan, conform

Cătălin Căbuz, înlocuitorul lui Mihai Popa în lotul echipei naționale pentru barajul Turcia – România

Mircea Lucescu a decis să apeleze la un alt portar din play-off-ul SuperLigii, convocându-l astfel pe Cătălin Căbuz de la FC Argeș. Iată anunțul echipei naționale legat de convocarea lui Cătălin Căbuz:

„𝐌𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 î𝐧 𝐥𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢 pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, este mesajul de pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale a României.