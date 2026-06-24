Sport

Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi

Chiar dacă transferurile întârzie să apară, Dinamo se pregătește în liniște în cantonamentul din Polonia. Nuno Campos a primit însă întăriri la cel mai recent antrenament
Cristian Măciucă
24.06.2026 | 19:36
Vesti excelente din cantonamentul lui Dinamo Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucatori noi
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Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi. FOTO: sportpictures.eu
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Dinamo a plătit, deocamdată, pentru un singur transfer. Este vorba despre fundașul Răzvan Radu (20 de ani), care a venit de la Metalul Buzău contra sumei de 60.000 de euro. Chiar dacă roș-albii se mișcă lent în mercato, Nuno Campos (51 de ani) a primit și vești bune. Trei dintre fotbaliștii accidentați s-au întors la antrenamentele stagiului de pregătire din Kielce.

Trei jucători noi la antrenamentele lui Dinamo din Polonia

Conform dinamo1948.ro, după ce Andrei Mărginean a reintrat de câteva zile în programul normal și se pregătește cot la cot cu restul lotului, alte două vești bune au venit din cantonamentul lui Dinamo din Polonia. Cristian Mihai și Ianis Tarbă participă acum la toate ședințele de pregătire și se antrenează integral alături de colegii lor. Cel mai probabil, ambii vor putea fi utilizați și în meciul amical de sâmbătă, 27 iunie, împotriva celor de la Motor Lublin. În schimb, Alberto Soro, care este prezent zilnic la antrenamente, nu poate participa, deocamdată, la toate exercițiile staff-ului condus de Nuno Campos.

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Singurii jucători de la Dinamo care se antrenează separat

Potrivit aceleiași surse, doar Raul Opruț și Mamoudou Karamoko continuă încă programul individual. Cei doi lucrează separat, în principal în sala de forță și la alergări. În cazul lui Opruț, revenirea fundașului stânga este estimată în aproximativ două săptămâni și ar urma să fie apt pentru prima etapă din noul campionat. În ceea ce-l privește pe Karamoko, nu există deocamdată un termen clar pentru revenirea sa la antrenamentele normale. Țintarul noului sezon al SuperLigii va fi tras la sorți, vineri, 26 iunie.

Dinamo, campanie săracă de transferuri

Cu excepția lui Răzvan Radu, pentru care Dinamo a plătit 60.000 de euro, trupa din „Ștefan cel Mare” a mai făcut până acum doar două transferuri. Este vorba despre doi fotbaliști de mare perspectivă, în vârstă de 18 ani. Mijlocașul central Adriano Manole a venit de la FC Argeș, în timp ce playmakerul Ianis Doană a fost luat de la CSA Steaua.

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La capitolul plecări, Dinamo a pierdut câteva nume importante și pe niciunul nu a încasat bani. Valentin Dumitrache a fost cedat gratis la Chindia Târgoviște, în timp ce Eddy Gnahore, Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko și Valentin Țicu au rămas fără echipă după ce le-au expirat contractele cu gruparea roș-albă.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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