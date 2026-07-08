Vești excelente pentru FCSB și Dinamo. Ce se întâmplă cu Arena Națională

ADVERTISEMENT

, iar FCSB nu poate juca primele meciuri de acasă pe Arena Națională. Roș-albaștrii au primit o veste bună după ce, inițial, cel mai mare stadion din țară trebuia să fie închis până în luna septembrie. Până atunci, FCSB are alternativa Ghencea, în timp ce cealaltă chiriașă, Dinamo, va evolua pe Arcul de Triumf.

FCSB și Dinamo pot juca pe Arena Națională

Potrivit noul gazon de pe Arena Națională va fi livrat la București după 20 iulie. Apoi va începe procesul de montare a suprafeței de joc, schimbarea camerelor pentru sistemul var și pregătirea stadionului 2026-2027. În calea redeschiderii Arenei Naționale pentru fotbal nu ar mai putea sta decât

ADVERTISEMENT

Atât FCSB, cât și Dinamo așteaptă să revină cât mai curând pe cel mai mare stadion din țară. Până atunci, roș-albaștrii vor juca pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, acolo unde e programat și meciul din prima etapă, cu FC Argeș. În schimb, pentru Dinamo, „acasă” va fi în continuare Arcul de Triumf, acolo unde „câinii” vor primi vizita Universității Craiova în etapa a doua. FCSB și Dinamo speră să revină pe Arena Națională încă din luna august.

„Se pare că vom juca pe Arcul de Triumf (n.r. în startul de sezon). Se mai căuta o soluție pentru un eveniment în iulie sau august. Schimbarea gazonului durează puțin, mai ales acum cu procesul ăsta. Aveau (n.r. cei de la Arena Națională) două evenimente și banii contribuiau la schimbarea gazonului. Așa primul meci ar putea să se joace pe 5-6 septembrie pe Arena Națională, cu FCSB. Așa se pare. Gazonul, așa cum arată, e greu de crezut că poate fi restaurat. Va trebui schimbat. Se poate schimba foarte repede, în două-trei zile. În momentul în care se semnează contractul, plățile vor fi făcute”, spunea Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, atacuri împotriva Primăriei București

În ceea ce o privește pe FCSB, fosta campioană nu va juca doar în campionat departe de Arena Națională, ci și în preliminariile Conference League. Meciul cu Auda, din turul 2 preliminar, va avea loc tot în Ghencea. „Probabil, la începutul lunii august, ne vom muta pe Arena Națională. Nu depinde de noi, depinde de Primărie și de faptul că nu este respectată destinația acestui stadion. Acest stadion este pentru fotbal. Cât timp Metallica e mai importantă decât fotbalul nu avem cum să vindem abonamente.

ADVERTISEMENT

Nu avem numai fani Metallica, avem și cu Tzanca și cu Salam (n.r. râde). Și eu am avut în Ghencea în 2006-2007 9.000 de abonamente vândute. Chiar aveam niște estimări să vindem 15.000, dar am plecat la Urziceni și nu am mai vândut nimic (n.r. râde)”, a declarat Mihai Stoica, în direct la .