Vești excelente pentru Ivaylo Petev! Un titular al Universității Craiova a început recuperarea

Gjoko Zajkov s-a accidentat la nivelul vertebrelor din jurul gâtului în tricoul Macedoniei de Nord în preliminariile EURO 2024, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Internaționalul transferat de Universitatea Craiova în iarnă a început recuperarea alături de Alin Burileanu.

Vești excelente pentru Ivaylo Petev! Gjoko Zajkov a început recuperarea la Craiova

„Stâlpul” defensivei în mandatele lui Eugen Neagoe și Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova, Gjoko Zajkov este una dintre cele mai mari pierderi ale „alb-albaștrilor”. Acesta a fost operat de urgență după accidentarea de la echipa națională și riscă să rateze partidele rămase în 2023.

Absența lui i-a forțat pe antrenorii trecuți pe la Universitatea Craiova să îl reprofileze pe Vladimir Screciu. Internaționalul român a trecut în centrul defensivei în locul macedoneanului, acolo unde a făcut făcut cuplu cu Raul Silva sau Juraj Badelj.

Totuși, ultimele vești din partea lui Gjoko Zajkov sunt îmbucurătoare pentru Ivaylo Petev la Universitatea Craiova. Stoperul transferat din Ucraina a început procesul de recuperare la clinica lui Alin Burileanu, kinetoterapeutul echipei naționale a României.

Alin Burileanu îi pune pe picioare pe jucătorii „alb-albaștrilor” care revin după operații, la fel ca și în cazul lui Gjoko Zajkov. Acesta l-a refăcut într-o perioadă miraculoasă pe Nicușor Bancu după ultima accidentare gravă pe care căpitanul Universității Craiova a suferit-o.

„Forza Zajkov! Fundașul nostru, alături de Alin Burileanu în procesul de recuperare după accidentarea suferită”, au scris oficialii Universității Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Cum a trăit Gjoko Zajkov războiul din Ucraina: „A fost foarte stresant, am crezut în Dumnezeu”

a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK după primele partide în tricoul „alb-albastru”. Transferat din Ucraina la Universitatea Craiova, fundașul central a povestit prin ce a trecut în războiul din țara vecină.

„În anul trecut am jucat și în Bulgaria, dar și în campionatul ucrainean. Am fost acolo pe vremea războiului, a fost foarte stresant în fiecare zi. Am stat și într-un oraș cu colegii de la echipă în care nu era război. În fiecare zi era foarte mult stres, când auzeai sirenele…

La fel au fost și momentele în care am jucat în Kiev, au fost momente stresante. Întotdeauna am crezut în Dumnezeu și că ceva trebuie să se întâmple cu mine, indiferent dacă sunt pe stradă sau în război și se va întâmpla, deci am crezut în asta.

Nu am simțit cutremurele din Oltenia, pentru că eram pe terenul de antrenament și nu l-am simțit. Dacă ești într-o clădire poate îl simți, dar pe teren nu l-am simțit. Când eram în Ucraina am văzut meciul cu Zorya Luhansk, iar Craiova a jucat foarte bine pe teren propriu”, spunea Gjoko Zajkov.